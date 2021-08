Postup napříč platformami dorazí do Apex Legends v příštím roce

Možnost sjednoceného postupu napříč všemi platformami byla funkce, po které hráči Apex Legends volají už dlouhou dobu. A ačkoliv máme potvrzeno, že do hry někdy dorazí, stále jsme neměli žádné přesné detaily ani informace. Až doteď.

Respawn se nechal slyšet, že se na cross-progression funkci hry stále aktivně pracuje a že nyní se její příchod očekává někdy v roce 2022. To sice není moc přesné označení, ale rozhodně je dobré vědět, že vývojáři mají alespoň přibližné časové okno.

"Cross-progression je velmi komplikovaná věc a nepříjemný problém na řešení," řekl vedoucí komunikace Ryan K. Rigney v nedávném AMA na Redditu. "Nejen, že musíte vyřešit technické aspekty spojování účtů a dalších náležitostí, ale jsou tu i právní věci, spojené s nákupem herního obsahu na všech platformách. Je to chaos. Ale je to závazek a my to rozhodně do hry přineseme."

Apex Legends nedávno nastartoval svou další sezónu jménem Emergence.