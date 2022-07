Povedené dobrodružství Immortals Fenyx Rising možná v pokračování vyrazí do Polynésie

Napovídá tomu hned několik zdrojů.

O potenciálním pokračování skvělé fantasy akce Immortals Fenyx Rising se šuškalo už začátkem roku a další poleno do ohně přihazuje nyní herní novinář Jeff Grubb. Na tradičním podcastu Games Mess Decides nám totiž zmínil pár konkrétních detailů.

Tak především, nemělo by prý jít o plnohodnotné pokračování, nýbrž příběhový spin-off. Ten by nás dokonce měl zavést do Polynésie a v současnosti je ve vývoji pod kódovým označením Oxygen.

"Měl by čerpat velkou inspiraci z havajské polynesijské kultury. Stále tam nebude chybět ani božský vypravěč příběhu. Vývojáři se snaží najít pro hru více svůj vizuální styl a méně se podobat nové Zeldě," řekl Grubb.

Posledním střípkem je, že se hry pravděpodobně dočkáme někdy kolem roku 2025.