Remaster trilogie Mass Effectu by mohl vyjít v březnu příštího roku

O remasteru trilogii Mass Effectu se už šušká delší dobu, ale nyní máme další indicii, která poukazuje i na možné datum vydání celé sbírka. Přesně 23. března příštího roku totiž vychází i umělekcá kniha The Art of Mass Effect Trilogy: Expanded Edition, což rozsáhlá část fanoušků vnímá jako perfektní příležitost k vydání i remasterovaných verzí prvních tří dílů Mass Effectu.

Autor knihy na Amazonu píše následující: „Bude obsahovat rozsáhlé množství vizuálního materiálu ze tří her a všech DLC každého dílu - takže i oceňovaného ,,Lair of the Shadow Broker" z Mass Effect 2 a favorita fanoušků „Citadel" z Mass Effect 3."

„Toto vydání bude plné konceptuálního umění a komentářů vývojářů, což z knihy dělá ultimátního průvodce po jedné z nejvýznamnější sérii v historii her vůbec," píše se na Amazonu.

Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně pokud vás tato kniha zaujala, můžete si jí předobjednat na Amazonu.