Pracovní nabídka možná vyzradila The Last of Us: Part II pro PC

Nová pracovní nabídka od studia Naughty Dog hledá někoho se zkušenostmi v PC programování a vypadá to, že je to spojené s pokračování thrilleru The Last of Us. Hledá se grafický programátor pro rendering, který musí mít zkušenosti se současnou generací GPU architektur, třeba od Nvidie, a mimo jiné i s DirectX 12 a Vulkanem. To vše bude potřeba při práci na nadcházející hře The Last of Us: Part II.

Zatímco pracovní nabídka také pojednává o zkušenostech z konzolového programování, PC je tu znázorněno samostatně. Z toho plyne, že Naughty Dog minimálně přemýšlí o tom, že by se očekávaná hra mohla objevit časem také na PC platformě. To by znamenalo, že Sony pomalu ale jistě mění směr a své větší exkluzivity chce nabídnout i na dalších platformách, i když o něco později. První vlaštovkou byl v tomto směru Death Stranding. Uvidíme tedy, zda se opravdu nejedná jen o spekulaci.

The Last of Us: Part II vychází 29. května letošního roku, zatím pouze pro PS4.