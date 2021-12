Pracuje se na nové hře z univerza Krotitelů duchů. Vrátí se někteří kultovní herci

Podle herce Ernieho Hudsona se připravuje herní titul Krotitelé duchů, jenž možná bude nějak provázaný s nedávným filmem Ghostbusters: Afterlife, který dorazil do kin.

Hudson to potvrdil na fanouškovském festivalu v San Antoniu během jeho rozhovoru o hře z roku 2009 s názvem Ghostbusters: The Video Game. Na otázku, zda by byl ochotný podílet se na další videohře, odpověděl: „Právě jsem obdržel email, protože děláme na další hře. V této chvíli je v přípravách a nejsem si jistý, kdo všechno se do ní zapojí. Vím o mně a Dannym (Dan Aykroyd), ale nejsem si jistý, jestli se Bill (Bill Murray) připojí. Takže další videohra bude. Kdy vyjde? To netuším, ale definitivně se na ni připravte.“

Herec se dále rozmluvil o problémech, které vývojáře potkaly s jeho věrným vyobrazením ve hře na rozdíl od ostatních krotitelů. Nicméně více detailů neprozradil a tak nám nezbývá, než si na nové videoherní Krotitele duchů počkat a zhodnotit je pak sami.