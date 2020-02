Praetorians HD Remaster - krása římské říše je pryč | Recenze

Co baví Nesetkal jsem se s technickými problémy

Když se řekne spojení hry z prostředí starověkého Říma, vlastně mě moc titulů nenapadne. Z nedávné doby si vzpomenu na Total War: Rome 2 a Ryse: Son of Rome a z dřívějška na Caesara, Centurion: Defender of Rome či na Praetorians. Je bohužel pravdou, že ačkoli je starověký Řím zajímavé historické období s nádhernou architekturou a první profesionální armádou, zpracovat ho herně je docela těžké.

Jakmile děláte hru ze starověkého Říma, velkou překážkou je právě to, že boj římské armády je založen na formacích. Římská armáda na slovo poslouchala a místa pro vlastní invenci je tam málo. Není divu, že Řím se obvykle objevuje právě ve strategických hrách, kde se to hodí. Dokázala nám to rovněž strategie Praetorians z roku 2003, která se nově vrátila v remasteru.

Málo změn

Dobře, nechoďme kolem horké kaše a zamiřme hned k problému. Herní svět se posouvá dopředu mílovými kroky. Neskutečně rychle se posouvá technologie a s ní možnosti žánru. Jakmile roztáhneme mlhu nostalgie, musíme prostě uznat, že hry stárnou. Remaster málokdy obstojí, pokud se věnuje jen grafice. Změn by mělo být málo, alespoň by však vývojáři měli věnovat víc pozornosti umělé inteligenci. Což se v Praetorians nestalo.



V grafice bylo provedeno minimum změn, cut-scény jsou stejné

Změny čekejte pouze v grafice. Jinak je hra úplně stejná, což pro někoho může být vlastně dobře. Hra je stále kvalitní. Je založena zejména na vaší schopnosti vést armádu, správně ji vybalancovat a vést útok tak, abyste využili silné stránky určité jednotky. Princip na jízdu s kopiníky, lučištníky schovat do lesa a jízdu pustit nepřátelům do zad, funguje stále skvěle. Problém je v tom, že dnes je to ve strategiích standard a na dnešní dobu hra neoslní.

Naopak vás budou rozčilovat prvky, kterými hra zaostává. Postavit armádu trvá hrozně dlouho. Vojáci se vrhají do útoku bez rozmyslu. Obecně hra je na dnešní dobu bez dynamiky a vleče se hlemýždím tempem. Opravdu mě nebaví strávit 10 minut tím, že opravuji základnu a stavím v ní jednotky.

Prvky hry jsou holt zastaralé a s moderními hrami to zkrátka porovnávat musíme, jelikož cena remasteru se takovému Total War: Rome 2 vyrovná. Prostě dnešní strategie jsou komplexnější a nabízí více možností. Je mi jasné, že mnozí nyní čtete se vztekem, že nechápu podstatu remasterů. Problém je ale v tom, že když už je to remaster v cenové úrovni nových her, musí si to obhájit. A já bych hře dokázal omluvit, že se staré hratelnosti drží zuby nehty – o tom remaster je, i když hra třeba zestárla. Ale chybí mi nějaké změny v UI, které by hru zpřehlednily a hlavně mi chybí lepší umělá inteligence.



Hratelnost je na dnešní dobu velmi zaostalá

Je fakt deprimující prožívat ty momenty, kdy na vojáky střílí lučištníci z lesa a oni nic nedělají, prostě se nechají ustřílet. Nebo když jim zvolíte, kam mají jít a oni vyberou tu nejhorší možnou cestu... a pokud na ně někdo útočí, tak to ignorují. Nebo když nepřátelé tupě koukají, jak jejich kolegy vraždí a čekají na místě. Tohle je zásadní nedostatek, který člověka spíš rozčiluje. Dříve se jednotky musely tahat za ručičku, ale v roce 2020 nějakou umělou inteligenci očekávám.

Řím se neukázal v plné kráse

Pak je tu problém v tom, že vlastně hra sama o sobě o tolik lépe nevypadá. Cut-scény se nezměnily. U remasterů vždy miluji, když se můj filmeček z dětství posune na novou úroveň a vlastně z remasteru Halo 2 to vyždímalo úplně nový prožitek.



Pamětníky hra asi zabaví, ale moderní hráč ji neocení

Samotná hra pak nasadila moderní rozlišení obrazu a oživila barvy. Hra je ale jinak stále hranatá. I pohyb jednotek je kostrbatý a nebudete si připadat, že hrajete remaster. Pro nostalgiky to může být zcela dostačující. Ale já si pod remasterem představuji větší grafické změny, které nasadí hře novou tvář.