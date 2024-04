Předělaný Prince of Pesia: Sands of Time se změnil k nepoznání. Vývoj měl v Montréalu začít úplně od začátku

Jako by Ubisoft už neměl dost s projekty, které si prošly vývojovým peklem. Do této kategorie můžeme už s klidem zařadit i kompletní remake Prince of Persia: Sands of Time, o kterém jsme se poprvé dozvěděli před necelými čtyřmi lety. Fanoušci ale nebyli s předvedenou ukázkou oprávněně spokojení. V roce 2022 se vývoj přesunul z Bombaje do Ubisoft Monréal, jehož tým měl stavět na dřívější práci. Podle nových informací to ale vypadá, že předělávka Sands of Time vzniká zase znovu od základu.

S tím přichází web Insider Gaming, podle kterého můžeme zapomenout na všechno, co jsme doposud ohledně tohoto remaku viděli. Prý se jim do rukou dostala ukázka, podle které je jasně předělaná celá grafika, animace a herní mechaniky. Na pohled má nová verze působit více realisticky oproti tomu, co jsme viděli v původním traileru.

Během změn studií se Ubisoft dušoval, že práce indického týmu nepřijde vniveč, ovšem jak se ukazuje, realita je trochu jinde. Další změnou pak je absence hlasu Yuriho Lowenthala, který v originálu daboval samotného prince. Slyšet jste ho mohli právě i ve zmiňovaném traileru, ale podle všeho se v nově vyvíjené verzi neobjeví. Důvod pro tuto změnu zatím známý není.

Série Prince of Persia si na začátku roku sice připsala úspěch s povedenou metroidvanií The Lost Crown, ovšem Sands of Time jsou stále považované za etalon celé značky. Proto se není čemu divit, že nevzhledný remake způsobit v komunitě rozruch. Ubisoft si bude muset dát hodně záležet, aby z neustálých odkladů nevzniklo další podobné fiasko jako s nedávným Skull & Bones.