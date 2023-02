Předělaný Resident Evil 4 si zahrajeme na PlayStationu i ve virtuální realitě. Capcom VR mód vydá v updatu zdarma

V březnu se opět s Leonem vydáme zachraňovat prezidentovu dceru. Capcom oznámil, že si tuhle legendu budeme moci zahrát i ve virtuální realitě. Tento režim pro PlayStation VR2 je teprve ve vývoji, takže ho ve hře nenajdete ihned s jejím vydáním. Výbornou zprávou ale je, že majitelé hry za něj nebudou muset platit nic navíc. Stejně jako v případě Resident Evil Village bude VR mód k dispozici skrz update zdarma.

S oznámením Capcom uvedl, že práce na VR módu pro RE4 teprve začínají, takže se opravdu těžko odhaduje, kdy ho můžeme očekávat. A také samozřejmě i to, co od něj očekávat. Budeme i ve VR koukat Leonvi na záda nebo si Capcom dá tu práci a předělá tenhle ikonický zážitek do pohledu z první osoby? Těžko říct, ale byla by to paráda. Podle prvních ohlasů se RE Village ve VR, jejíž update vyšel včera, se opravdu povedla, takže máme ve vývojáře v tomhle ohledu důvěru, že ani tentokrát nezklamou.

Vůbec bychom se nezlobili, kdyby více vývojářských týmů podobným stylem převádělo svoje hry do VR. Na PS VR2 každopádně o hry zatím není nouze. S včerejším oznámením je k vydání headsetu k dispozici přes 40 her a více než 100 dalších má být údajně ve vývoji.