Předělaný Silent Hill 2 i Metal Gear Solid Δ mají vyjít letos. Potvrzuje to PlayStation ve výhledu na rok 2024

Konami nám svými dřívějšími oznámeními jasně naznačilo, že hodlá investovat do oživení svých klasických sérií nemalé zdroje. Mezi jejich nejočekávanějších novinky patří kompletně předělaný Silent Hill 2 společně se třetím dílem série Metal Gear Solid. Doposud jsme z oficiálních zdrojů neměli ani náznak toho, na kdy se počítá z jejich vydáním. To nám ale alespoň trochu osvětlil PlayStation, který obě hry zmiňuje ve svém přehledu nejočekávanějších her pro letošní rok.

Vedle titulů, jako je Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin nebo Stellar Blade, se tedy postaví i dvě staronové hry od Konami. Je to vcelku překvapivé hlavně u Metal Gearu, se kterým většina fanoušků počítala až na následující rok. Silent Hill 2 je samozřejmě neméně očekávaný. Jeho předělávka kromě PS5 vyjde také na PC.

Není to ani zdaleka jediný projekt, který v Konami připravují. Ohledně Silent Hillu víme například o vývoji nového pokračování. Doufáme ale, že to nebude stejný propadák, jako nedávno vydaný Silent Hill Ascension, v podstatě seriál, jehož průběh mohli ovlivňovat hráči svým hlasováním. Kvalita samotné "hry" i provedení ale stojí za starou belu. Doufáme, že k návratu dvojky budeme mít vlídnější komentáře.

Stejně tak se ke spánku nemá vrátit ani Metal Gear Solid. Tady o novém dílu zatím nepadlo ani slovo, ale je velmi pravděpodobné, že se na současné platformy dostane další kolekce předchozích dílů. Touto cestou by se tak konečně mohl stát Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots dostupnější. Bez PlayStationu 3 si ho totiž zahrajete docela obtížně. To platí i pro Peace Walker, který vyšel pouze na PSP. O obsahu další kolekce se ale zatím pouze spekuluje, takže není jasné, jestli některý ze zmíněných titulů vůbec bude její součástí.