Předělaný System Shock se odkládá na květen. Nejprve vyjde PC verze, na konzolích si zahrajeme později

Remake prvního System Shocku má na kontě další odklad. Podle předchozích plánů měl vyjít na konci března, ale v nové zprávě vývojáři datum přesouvají na 30. května. Platí to ale pouze pro PC verzi. Pokud plánujete hrát na PlayStationu nebo Xboxu, zatím není jasné, jak dlouho budete muset čekat.

Minimální požadavky Operační systém: Windows 7/8.1/10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-2400 nebo AMD FX-8320

RAM: 4 GB

Grafická karta: Nvidia GTX 670 2 GB nebo AMD Radeon HD 7870 2 GB

DirectX: Verze 11

Úložiště: 2 GB Doporučené požadavky Operační systém: Windows 7/8.1/10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-3770 nebo AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Grafická karta: Nvidia GTX 970 4 GB nebo AMD Radeon R9 290 4 GB

DirectX: Verze 11

Úložiště: 2 GB

Spolu s odkladem byly zveřejněny také hardwarové požadavky, které nejsou v porovnání s dnešními novinkami nijak přehnané. Trochu nás ale zaráží, že remake zabere pouze 2 GB. Opravdu to ale není chyba. Zatímco málokterá větší hra jde dnes pod 10 GB, System Shock množstvím dat rozhodně není žádný velikán. Jde ale hlavně o to, aby věrně zachytil dojem originálu a přinesl tenhle kultovní zážitek do moderní podoby.

Zdroj: TZ