Předělaný Zaklínač bude mít otevřený svět. Už žádné načítací obrazovky při toulkách Wyzimou

Nedávno oznámený remake prvního Zaklínače vzbudil mezi fanoušky vlnu pozitivních reakcí, ale také vyvolat hromadu otázek ohledně toho, jak bude nová verze vypadat. CD Projekt RED alespoň na jednu z nich odpověděl ve své poslední finanční zprávě, kde remake popisuje jako singleplayerové RPG s otevřeným světem zaměřené na příběh.

V původním Zaklínači jste při putování krajinami narazili na načítací obrazovku každou chvilku. To platí pro průchody do různých městských částí, při vstupu na bažiny nebo do kdejakého domu. Dnes už to sice při hraní tak nepocítíte, ale při vydání v roce 2007 s tím tehdejší klasické PC sestavy měly docela problém a na načítacích obrazovkách jste mohli strávit dlouhou chvíli.

Ohledně remaku stále zůstává řada nezodpovězených otázek. Jednou z těch pro nás nejdůležitějších je, jak bude vypadat soubojový systém. I když nám nedělal problémy, tak pro spoustu hráčů nebyl v originálu úplně ideální, takže v tomhle ohledu čekáme razantnější změnu. Také bychom byli rádi, kdyby se s novou verzí vrátil i český dabing. Nedáváme tomu moc velké naděje, ale CD Projektu by to rozhodně přidalo body k dobru.