Předělávka klasiky Alone in the Dark se nám obšírně představí v rámci páteční prezentace

Alone in the Dark patří mezi průkopníky herních hororů. Proto se není čemu divit, že loňské oznámení remaku vyvolalo nemalý rozruch. I když se řada informací již dostala na povrch, studio Pieces Interactive nám svůj výtvor představí v plné parádě už tento týden. Časově to pro nás ale nevychází vůbec dobře. Alone in the Dark Spotlight totiž proběhne v pátek 26. května ve 2:00 našeho času.

Join us on May 25 at 5 PM PST / May 26 at 2 AM CEST for our #AloneInTheDark Spotlight.#ReturnToDerceto pic.twitter.com/2w8PhIsEzc — Alone in the Dark (@AITDGame) May 23, 2023

Podobně jako u předělávek druhého a třetího Resident Evilu dojde i u Alone in the Dark ke změně perspektivy. Statické kamery vystřídá pohled za zády protagonistů, kterými jsou Edward Carnby a Emily Hartwood. Vracíme se do 20. let minulého století. Strýc Emily beze stopy zmizel, a tak se obrátila na služby detektiva Carnbyho, aby se vydal do sídla Derceto a celou záležitost vyšetřil.

I když remake staví na základech originálu, tak je jasné, že musí přijít i další razantnější změny, než je změna kamery. První díl přeci jen letos oslaví 30 let od vydání a za tu dobu se hry vyvinuly neskutečným způsobem. O tom se ale víc dozvíme právě v pátek brzy ráno. Spotlight je také parádní příležitostí, kdy by tvůrci mohli oznámit datum vydání remaku. Vedle PC si ho budeme moci zahrát také na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.