Předělávka Star Wars: KOTOR je v problémech. Aspyr propouští a vývoj projektu má být pozastaven

Očekávaný remake jedné z nejoblíbenějších Star Wars her si nejspíš v dohledné době nezahrajeme.

Znovuzrození RPG Knights of the Old Republic bylo velmi očekávanou záležitostí, která byla oznámena na prezentaci PlayStationu v loňském roce. Podle reportu webu Bloomberg to ale vypadá, že má s jeho tvorbou studio Aspyr značné problémy, a to až do té míry, že měl být vývoj úplně pozastaven.

To má být následek toho, že v průběhu července byla vyhozena dvojice vývojářů z vedoucích pozic. Po třech letech vývoje prý měl tým připravenou ukázku, ale od vedení se mu dostalo zpětné vazby v tom smyslu, že to není to, co si představovali. Podle původních plánů měl remake KOTORu vyjít na konci letošního roku, ale kvůli problémům s udržitelností projektu byl nastaven více realistický cíl až na rok 2025.

Podle Bloombergu se Aspyr momentálně má snažit najít jiný projekt, na kterém by pracoval, a předělávka Star Wars by mohla přejít pod Saber Interactive, což je další ze studií spadajících pod giganta Embracer Group a Aspyru má pomáhat už od května. Oficiálně zatím ani jedna ze společností informace z tohoto reportu nijak nekomentovala.

Zdroj: Bloomberg