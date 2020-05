Předělávka Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 vyjde bez mikrotransakcí

Veškerý obsah z původních her Tony Hawk’s Pro Skater 1 a 2 bude při vydání v remasteru dostupný bez jakýchkoliv mikrotransakcí. Informaci potvrdil hlavní vývojář Vicarious Visions, Jen Oneal. V případě velkého zájmu hráčů by se však do hry později mohl přidat další obsah, který už by zpoplatněný byl. "Všechno, co při vydání ve hře uvidíte bude odemykatelné skrze hraní hry. Až hra vyjde, neplánujeme žádnou monetizaci," sdělil Oneal pro Gamespot.

Dále Oneal alespoň naťukl možnost cross-playe. Zatím je cross-play prý věcí, která není potvrzená, ale rozhodně nejde o nijak nesmyslnou myšlenku. Více údajně sdělí až přijde čas. Activision také nedávno potvrdilo kompletní soundtrack a ukázalo první záběry přímo ze hry.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 vyjde 4. září na PC, Xbox One i PS4.