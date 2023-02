Předplatitelé PS Plus dostanou zdarma remake Mafie a další 3 pecky. V květnu skončí PS Plus Collection

Začátek roku začíná být pěkně nabitý a pro předplatitele PlayStation Plus to platí ještě o něco víc. V únorové nabídce totiž najdou čtveřici výborných her v čele s kompletně předělanou Mafií. I když stále máme výhrady k některým změnám v příběhu, nedá se popřít, že Lost Heaven v této verzi vypadá nádherně. Příběh o tom, jak taxikář Tom k mafiánství přišel, snad dlouze popisovat nemusíme.

Vedle toho se můžete pustit do hororového Evil Dead: The Game. Tahle asymetrická multiplayerovka vás postaví do role jednoho ze skupiny přeživších, kteří musejí přežít nástrahy temnoty. Vaším hlavním nepřítelem je další hráč. Ten ztělesní jednoho z hlavních záporáků série Evil Dead.

OlliOlli World může na první pohled vypadat jako dětská záležitost. Ve skutečnosti je to ale komplexní skejťácká akce, ve které se pokusíte svojí jízdou ohromit samotné bohy skejtu. Je to výborná záležitost pro odpočinek, ale pokud budete chtít splnit všechny výzvy na 100 %, už to bude chtít trochu víc snahy.

Jako poslední je v únorové nabídce Destiny 2: Beyond Light. Tahle multiplayerová FPS střílečka je v základu zdarma. Beyond Light je rozšíření, ve kterém navštívíme Europu. Tam můžete ovládnout umění nového elementu a postavit se nové hrozbě.

Konec PlayStation Plus Collection

Od uvedení PlayStationu 5 na trh měli předplatitelé PS Plus možnost aktivovat si 19 her z předchozí generace v rámci kolekce. Tato nabídka ale od 9. května skončí. Neznamená to ale, že o hry přijdete, pokud jste si je již aktivovali. Funguje to stejně jako s ostatními hrami z PS Plus. Dokud máte aktivní předplatné, budete mít k těmto hrám přístup i nadále. Musíte si je ale aktivovat předtím, než nabídka skončí.

Hry v PS Plus Collection Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Stačí si tedy do května kolekci aktivovat a budete k ní mít přístup i po jejím ukončení. Je to opravdu dobrý výběr, takže byste si tuto šanci neměli nechat ujít.