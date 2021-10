Předplatitelé PS+ v listopadu dostanou Kingdoms of Amalur, trojici her pro PS VR a další

Listopadové hry z PS+ sice po internetu poletovaly už na začátku týdne, ale nyní máme oznámení oficiálně od Sony. Od úterý 2. listopadu si předplatitelé budou moci do knihovny zdarma přidat hned 6 titulů. Prvním z nich je RPG Kingdoms of Amalur ve vylepšené Re-Reckoning verzi, která vyšla loni. Přezdívá se mu singleplayerové MMORPG, takže pokud vám klasiky tohoto typu chybí, určitě mu dejte šanci.

Rychlejší akci pak najdete v Knockout City, které vzešlo z programu EA Originals. Vybíjená v týmech tady probíhá trochu šílenějším způsobem, než byste mohli očekávat. Součástí nabídky je verze pro PS 4 i PS5. Stejně tak verze pro obě konzole dostanete i v případě novinky First Class Trouble, která se inspirovala fenoménem Among Us. Na vesmírné stanici společně s dalšími členy posádky musíte odhalit, kdo je vašim skutečným přítelem a kdo se naopak snaží překazit vaše plány.

Většinou bývá v PS+ trojice her. V listopadu je tento počet dvojnásobný. Druhou polovinu nabídky tvoří tituly pro PlayStation VR. Mezi nimi je horor The Persistence, na které pracovalo studio Firesprite, které se docela nedávno zařadilo do rodiny PlayStation Studios.

Větším lákadlem ale určitě bude The Walking Dead: Saints & Sinners, ve kterém se budete prodírat skrz New Orleans zamořené zombíky. Na závěr tady máme fantasy šermířskou záležitost Until You Fall.

