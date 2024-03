Předplatné Ubisoft+ Classics lze nyní na PlayStationu pořídit samostatně. Vyjde vás na 199 Kč měsíčně

Poté, co před dvěma lety prošlo PlayStation Plus obměnou, jste v rámci jeho nejdražší varianty Premium měli mimo jiné přístup do knihovny Ubisoft+ Classics. Nyní ale přibyla možnost, kdy si můžete předplatit pouze nabídku ubisoftích her bez Pluska. Stačí zamířit na PS Store a za 199 Kč měsíčně můžete hrát přes 50 různých her.

Nejsou to žádné malé tituly. S Ubisoft+ Classic dostanete přístup k valné většině portfolia Ubisoftu z posledních let. Výjimky se samozřejmě najdou, ale třeba série Assassin's Creed je k dispozici (téměř) celá. Zrovna nedávno do nabídky přibylo i nejnovější Assassin's Creed Valhalla. Můžete si také spravit chuť v Black Flag po nepovedeném pirátění ve Skull and Bones.

Dále tady máme tituly ze sérií Far Cry, Rainbow Six, The Division, South Park nebo třeba Watch Dogs. Kompletní nabídku najdete v tiskové zprávě. Ubisoft tak své předplatné dělá na PlayStationu přístupnější. Abyste se k němu dostali dříve, vyšlo vás v rámci PS Plus Premium na 445 Kč měsíčně. K této ceně ale samozřejmě musíme připočítat i další výhody, které v rámci předplatného dostanete.