Předveďte mistrovství v Mariovi nebo Zeldě. Nintendo World Championship nabídne přes 150 výzev z klasik pro NES

Zatímco se dva z hlavních hráčů na konzolovém trhu snaží uklidnit pohromy, Nintendo si stále jede to svoje. Vedle toho, že přišlo potvrzení o představení další konzole v tomto fiskálním roce, vypustili do světa další oznámení. Nintendo World Championship: NES Edition je menší titul zaměřený na kompetitivní hraní, který vychází 18. července. Spojuje se v něm přes 150 výzev ze 13 klasik známých od jejich vydání na první konzoli Nintenda až do dnešních dní.

Obzvlášť na speedrunnery, tedy hráče, kteří se snaží hru projít v co nejkratším čase, je tato novinka ideální. Většinou jde totiž o splnění určité aktivity, jak nejrychleji to zvládnete. Jako ukázku tady máme sebrání první houby v Super Mario Bros. nebo doběhnutí k bráně v Metroidu. Dojde třeba i na Kirby's Adventure nebo The Legend of Zelda. Všechny aktivity bude možné splnit během pár vteřin. Proto se hodí, že jich bude tolik. Nejdřív si je ale za zlaťáky z předchozích výzev musíme odemknout.

Soutěžit sám se sebou by bylo o ničem. Proto svými časy můžete překonávat kamarády lokálně a nechybí ani celosvětové online žebříčky. Každý týden bude rotovat pětice výzev, ve kterých všichni hráči bojují o co nejvyšší umístění. Ani pro gaučovou zábavu by to nemusela být špatná volba, na jedné konzoli může hrát až 8 hráčů.

Hry zahrnuté v Nintendo World Championship: NES Edition Metroid

Super Mario Bros.

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Donkey Kong

Super Mario Bros. 3

Balloon Fight

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. The Lost Levels

Jelikož nejde o velký titul, tak se bude Nintendo World Championship prodávat za nižší cenu. Na českém eShopu ho najdete za 749 Kč. Zároveň bude v prodeji i fyzický Deluxe set, který kromě obrázků pro každou ze 13 her a krabičky se hrou obsahuje také odznaky a zlatou repliku cartridge pro NES. Ta bude stát 60$. Zatím ale není jasné, jestli se bude prodávat i u nás.