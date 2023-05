Přehled herních festivalů. Uvidíme Starfield, Mortal Kombat 1 i Dune: Awakening

Je před námi léto a to pro hráče znamená sezónu oznamování velkých i malých her pro nadcházející měsíce a roky. Dali jsme pro vás dohromady přehled s těmi nejdůležitějšími událostmi.

Meta Showcase Kdy: 1. června v 19:00 našeho času

1. června v 19:00 našeho času Kde: Twitch, YouTube, Facebook, Meta Horizon Worlds Virtuální realita tvoří v herním světě stále jen okrajovou záležitost. V posledních letech se ale začaly objevovat velmi dobře zpracované kousky. Jmenovitě jsou to třeba VR verze Resident Evil nebo Beat Saber. Meta na své loňské prezentaci oznámila také GTA: San Andreas, ze kterého jsme od té doby vlastně neviděli nic dalšího, takže další Meta Showcase je správná příležitost pro odhalení bližších detailů. Rockstar měl s vývojem zpomalit po neúspěchu s remasterovanou trilogií, ale snad se tento projekt nedostane do úplného propadliště dějin. Dál se těžko odhaduje, které z her bychom na prezentaci mohli vidět. Beat Saber se objevil na nedávné PlayStation Showcase, ale možná ho uvidíme i tentokrát s představením dalšího hudebního balíčku. Neočekáváme, že tady uvidíme extra velké věci, ale fanoušci virtuální reality by na živém vysílání Meta Showcase neměli chybět.

Guerilla Colective Kdy: 7. června v 18:00 našeho času

7. června v 18:00 našeho času Kde: YouTube, Twitch Pro nadšence do tvorby menších studií či jednotlivých vývojářů je Guerilla Colective tou pravou prezentací. V jejím průběhu se pravděpodobně na plátně neobjeví žádná věhlasná jména, která by zbořila internet, ale o menší kreativní projekty by neměla být nouze. Pořadatelé na svých sociálních sítích lákají na hry jako je Dawn of the Monsters, WrestleQuest, Evolutis a Demonschool. Další čtveřicí je Iron Meat, Toads of the Bayou, Serum a Sengoku Dynasty. Slyšíte tato jména poprvé? Není se čemu divit. Existují stovky projektů, kterým se běžně nedostává velké pozornosti. Guerilla Colective není jediná prezentace, která takové tvorbě dává větší prostor. Zajímavostí je, že mezi sponzory patří také PlayStation. Nemyslíme si ale, že by sám přispěl ukázkou z nějaké vlastní novinky.

Summer Game Fest Kdy: 8. června ve 21:00 našeho času

8. června ve 21:00 našeho času Kde: YouTube, Twitch Momentálně se ubírá největší pozornost směrem ke vykopnutí Summer Game Festu. Geoff Keighley, který tuto akci už několik let pořádá, už na svém Twitteru každý den sdílí lákadla. Podle jeho dřívějších slov by letošní festival měl zahrnout čtveřici velkých oznámení. Keighley už předem odhalil dvojici titulů, o kterých bude řeč. Sam Lake představí první pořádnou ukázku ze survival hororu Alan Wake II. Nedávný trailer vypadá velmi dobře. Říjen bude nabitý tak jako tak. Mimo jiné se nám v jeho průběhu dostane do rukou také Mortal Kombat 1, jehož gameplay ukázku představí Ed Boon. Znovuzrození této brutální bojovky představí i známé tváře ve zcela novém světle. Nebude chybět ani CD Projekt se Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, což bude jediné velké rozšíření pro jejich sci-fi RPG. Snad už se dočkáme i přesného data vydání. Mortal Kombat 1 restartuje příběh. Pokračování brutální bojovky je oznámené rovnou s datem vydání Dá se také předpokládat, že se na scéně objeví Hideo Kodžima. Keighley ho měl takřka na každé své prezentaci. Teď jde ale o to, jestli nám ukáže něco víc z Death Stranding 2 nebo opět přijde nepříliš vítané překvapení ve stylu odhalení Kodžimova nového podcastu. Summer Game Fest bude každopádně nabitý a možností, co všechno se během jeho trvání může ukázat, je hromada. Mezi partnery jsou i velikáni jako Activision, Disney nebo PlayStation a Xbox.

Devolver Digital Kdy: 9. června v 0:00 našeho času

9. června v 0:00 našeho času Kde: YouTube Vydavatelství menších nápaditých projektů Devolver Digital detaily ohledně své akce odhalilo mezi posledními. V posledních letech se stalo tradicí, že mezi smrští herních trailerů si účinkující střílí z konkurence a ze zaběhlých standardů průmyslu. Odhadovat, co se v průběhu Devolver Direct objeví, můžeme alespoň podle toho, co už má Devolver oficiálně oznámené. It's time to give gamers a big hand.



Details on this year's Devolver Direct coming next week! pic.twitter.com/OnKl4s6kXI — Devolver Digital (@devolverdigital) May 26, 2023 Z nedávné PlayStation Showcase spadá do výčtu her, které vyjdou pod tímto vydavatelstvím, The Talos Principle 2, The Plucky Squire a Neva. Zaujaly nás hlavně první dvě jmenované, takže pokud z nich uvidíme něco dalšího, budeme spokojení. Z loňského ročníku si můžete pamatovat třeba kousky jako Gunbrella, Anger Foot nebo Skate Story. Skate Story vypráví o skleněném démonovi, který se na prkně prohání podsvětím Také bychom se nedivili, kdyby se na scéně objevilo nové rozšíření pro Cult of the Lamb a proslýchá se, že Trek to Yomi by mělo zamířit na další platformy. Pokud máte dost obrovských her s miliardovými rozpočty a víc, než na realistické grafice vám záleží na nápadité hratelnosti a stylizaci, tady si určitě přijdete na své.

Future Games Show Kdy: 10. června v 19:00 našeho času

10. června v 19:00 našeho času Kde: YouTube Na letní prezentaci Future Games Show se v průběhu 70 minut ukáže přes 50 her. Na této akci bývají zpravidla tituly od středně velkých vydavatelství či výtvory indie studií. Celou akcí nás provedou dabéři Petera Parkera a MJ z Marvel’s Spider-Man. V minulosti se na Future Games Show objevily hry jako Wartales, Men of War II nebo After Us. Došlo ale i na větší kousky jako System Shock, Devil in Me nebo Layers of Fear. Vzhledem k tomu, že se odehrává v té největší letní vřavě, od ní nemáme přehnaná očekávání. Může víceméně jen překvapit. Demoverzi hororu Layers of Fear si vyzkoušíme už dnes. Tvůrci zveřejnili hardwarové nároky Future Games Show jste mohli zachytit už v prvních měsících letošního roku. Jejich letní prezentace není poslední příležitostí, kdy tuto akci uvidíme na našich obrazovkách. Na konci srpna se s další prezentací ukáže v rámci letošního Gamescomu.

Xbox & Bethesda Showcase + Starfield Direct Kdy: 11. června v 19:00 našeho času

11. června v 19:00 našeho času Kde: YouTube, Twitch, Facebook Vedle Summer Game Festu bude určitě tou nejostřeji sledovanou prezentací právě Xbox. Fanoušci nejsou z nedávných odkladů a nepříliš vydařených first-party her zrovna nadšení, takže má Microsoft co zachraňovat. Ostatně tak tomu je už několik konzolových generací. Mají ale v repertoáru několik kousků, které bychom chtěli vidět. Ještě před příchodem Xbox Series S|X byly oznámeny tituly jako Fable, Hellblade 2, Perfect Dark nebo Avowed. Ani o jednom ze jmenovaných projektů jsme se ale od té doby pořádně nic nedozvěděli. Maximálně vyplývaly na povrch informace od insiderů ohledně toho, jak se vývoj komplikuje. Snad se tentokrát alespoň některé z nich objeví. Každopádně určitě můžeme počítat se závody Forza Motorsport, které mají vyjít během druhé poloviny letošního roku. Už poněkolikáté se také do akce Xboxu zapojí Bethesda. Nedávný průšvih jménem Redfall bude žehlit ještě dlouho. Jsme ale hlavně zvědaví, co kutí jejich studio MachineGames. Víme, že jako další z jejich tvorby dostaneme buď dalšího Wolfensteina nebo se konenčně vytasí se svým zpracováním příběhů Indiana Jonese. Tento projekt je také pořád zahalený tajemstvím už od oznámení v roce 2021 a bylo by načase, abychom se o něm dozvěděli něco víc. Co se teď nejvíc hraje na Xboxu. Hogwarts Legacy se stále drží, boduje i Call of Duty a hry z Game Passu Na microsoftí prezentaci plynule naváže další segment, kde se Bethesda několik desítek minut bude věnovat Starfieldu, jejich nadcházejícímu sci-fi RPG, které má vyjít 6. září a zároveň půjde o jednu z největších her podzimu. Todd Howard vypadá, že Starfieldu opravdu věří, ale podobně to vypadalo i u Falloutu 76, takže zůstáváme obezřetní. Ambice každopádně má vývojářský tým velké. Hromada planet, které můžeme prozkoumat do posledního detailu, rozmanitý příběh se spoustou vedlejších úkolů a propracovaný systém vývoje postavy. Vzhledem k tomu, že jde o výtvor Bethesda Game Studios, můžeme počítat s tím, že se to bez bugů neobejde, ale jestli se podaří zopakovat úspěch Skyrimu, budeme nadmíru spokojení.

PC Gaming Show Kdy : 11. června ve 22:00 vašeho času

: 11. června ve 22:00 vašeho času Kde: Twitch, YouTube Web PC Gamer už osmým rokem připraví svoji vlastní letní akci, která, jak už název napovídá, dává přednost hrám zaměřujícím se hlavně na komunitu PC hráčů. Pokud tak mezi vaše oblíbené žánry patří třeba strategie nebo simulátory, rozhodně tady nesmíte chybět. Rozsahem je na tom podobně jako Future Games Show. Akcí nás opět provede Sean “Day9” Plott. Čekájí nás ukázky z více než 50 různých her, z nichž budou značnou část tvořit onzámení doposud neodhalených projektů. Aby nás pořadatel nalákal ještě víc, tak se prý můžeme těšit na tituly jako je Baldur’s Gate 3, Frostpunk 2, Dune: Awakening a poprvé se ukáže nový projekt studia Klei Entertainment.

Ubisoft Forward Kdy: 12. června v 19:00 našeho času

12. června v 19:00 našeho času Kde: YouTube, Twitch Ubisoft ještě pár let zpátky patřil mezi oblíbenější velké společnosti. Momentálně se ale nedá mluvit o tom, že by byl z novinek dějících se okolo tohoto vydavatelství někdo úplně nadšený. V tomhle případě se docela snadno odhaduje, co v průběhu letošního Ubisoft Forward můžeme očekávat. Vydavatelství má v plánu vydat 8 her do konce fiskálního roku a jen jedna z nich zatím zůstává neodhalena. Assassin’s Creed Mirage, které po nedávné ukázce na PlayStation Showcase vypadá opravdu jako návrat ke kořenům série, vyjde v říjnu. Máme ale docela strach z toho, co nakonec vyleze z pirátského Skull & Bones. Jeho vývoj je podle neoficiálních zdrojů strastiplný, ale už by konečně měl také spatřit světlo světa. Stejně jako u Skull & Bones jsme si mysleli, že už bude dávnou venku i Avatar: Frontiers of Pandora. Předpoklad, že Ubisoft vydá hru zároveň s filmem, aby se svezl na vlně úspěchu, se nenaplnil. Akční adventura z Pandory ale zatím působí docela nadějně a bezesporu bychom ji měli vidět i tentokrát snad už i s datem vydání. Ubisoft posílí tým vývojářů série Assassin's Creed. Do března chce dohromady vydat 8 her Před pár měsíci přišlo nenápadné oznámení závodů The Crew Motorfest. Z původního popisu to vypadá, že se rozsahem oproti druhému dílu uskromní a bude se soustředit hlavně na rychlé automobilové závody. Ubisoft letos chce zaujmout i mobilní hráče, pro které připravuje The Division Resurgence a Rainbow Six Mobile. Osmičku pak zakončuje free-to-play titul XDefiant, ale stále máme naději, že to není jediné, co se na Forward ukáže. Pravděpodobným tipem je The Division Heartland a v posledních týdnech se začaly objevovat zvěsti o tom, že Star Wars projekt od Massive Entertainment nemusí být tak daleko, jak si myslíme. Naděje na pár příjemných překvapení tedy určitě je. S novinkami ohledně Beyond Good & Evil 2 bychom ale nepočítali.

RGG Summit Summer 2023 Kdy: 16. června v 5:00 našeho času

16. června v 5:00 našeho času Kde: YouTube Do velkých akcí se japonské studio Ryu Ga Gotoku nepouští druhým rokem. Loni představili řadu novinek včetně remaku Like a Dragon: Ishin, který vyšel začátkem letošního roku. Tím hlavním by tentokrát mělo být plnohodnotné pokračování Like a Dragon 8, ze kterého jsme zatím viděli jen krátký teaser. Letos si ho ale ještě určitě nezahrajeme. Tvůrci s ním počítají až na příští rok. Co by ale mohlo dorazit ještě letos, je prequel k sedmému dílu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, který doplní příběhové pozadí o Kazumovi Kiryu v době, kdy jsme se probíjeli japonskou, korejskou a čínskou mafií v roli Ičibana. Oba protagonisti v osmičce spojí síly a opět půjde o RPG s tahovými souboji, se kterými přišla Yakuza: Like a Dragon. Vyznat se v sérii je kvůli názvům trochu složité, ale v budoucnu už i u nás budou hlavní díly vycházet pod názvem Like a Dragon, což odpovídá i původnímu japonskému jménu. Tvůrci Yakuzy oznamují další dvě novinky. Like a Dragon 8 doplní vedlejší příběh propojující hlavní hrdiny série Yakuza má ještě jeden historický spin-off s podtitulem Kenzan. Podle rozhovoru s tvůrci to ale nevypadá, že bychom ho podobně jako Ishin měli mít možnost si zahrát skrz remake. Snad si ale nějaké překvapení přichystali i tentokrát. Že by další Judgment?

Steam Next Fest Kdy: 19. - 26. června

19. - 26. června Kde: Steam Není to zrovna akce plná oznámení, ale Steam Next Fest se od dob covidu stal událostí, kterou by si žádný hráč neměl nechat ujít. V druhé polovině června zase jednou dostaneme možnost, abychom si vyzkoušeli demoverze z her, jejichž vydání nás teprve čeká. Steam seznam účastníků zatím nezveřejnil, ale jako obvykle do výčtu budou spadat stovky demoverzí a jejich tvůrci se podělí o zajímavosti v přímých přenosech. Zatím se nestalo, že by součástí festivalu nebyl alespoň jeden český nebo slovenský projekt, takže už jen kvůli tomu si získává naši pozornost.

ExileCon 2023 Kdy: 29. - 30. července

29. - 30. července Kde: Twitch Čtvrté Diablo už je za dveřmi, ale spousta fanoušků žánru ARPG určitě zůstane věrná free-to-play záležitosti Path of Exile. Studio GGG si i letos připravilo vlastní event na Novém Zélandu, ale pokud se nemůžete dostavit osobně, nemusíte smutnit. To nejdůležitější budeme moci živě sledovat i z pohodlí vlastního domova. Opět bychom se měli dozvědět více informací ohledně Path of Exile 2, což nebude pokračování jako takové. Spíš je to vylepšení a posunutí základů hry kupředu. Mimo jiné se dozvíme také datum startu betaverze. To platí i pro mobilní Path of Exile. Hráči na místě si obě novinky budou moci rovnou vyzkoušet. Jestli čekáte na Diablo IV, budou se vám líbit i tyto hry Jelikož je zaměření této akce jasné, tak nelze očekávat nic převratného. Vedle oznámení toho, jak bude Path of Exile nadále fungovat, si vývojáři připravili také několik prezentací, ve kterých nám dají nahlédnout pod pokličku vývojového procesu.

QuakeCon Kdy: 10. - 13. srpna

10. - 13. srpna Kde: Twitch Po třech letech, kdy QuakeCon probíhal pouze v digitální formě, se vrací do své původní podoby. Program akce stále čeká na své odhalení, ale jistě na ní bude i něco pro fanoušky sledující ze svých herních doupat. Novou pořádnou střílečku z dílny id Software bychom brali všemi deseti. Doom od svého rebootu zažit triumfální návrat na scénu a už by bylo načase, aby podobnou péči dostal i Quake. To je ale zatím jen naše zbožné přání. Přesný program bude odhalen až blíže k datu konání akce.

THQ Nordic Showcase Kdy: 11. srpna ve 21:00 našeho času

11. srpna ve 21:00 našeho času Kde: Twitch, YouTube V průběhu pandemie se řada společností vydalo cestou oznamování po vlastní ose. Do tohoto výčtu spadá právě i THQ Nordic, který v průběhu posledních generací nakoupil spoustu středně velkých studií a v srpnu nám odhalí své plány pro nadcházející měsíce. U oznámení přímo padají názvy jako Alone in the Dark, Outcast 2 nebo Trine 5. Nebude to ale jen o již oznámených hrách, čekají nás zbrusu nová odhalení. THQ Nordic má ve svém repertoáru řadu značek, o kterých jsme už delší dobu neslyšeli. Na mysl nám jako první přichází Darksiders, akční RPG o čtveřici jezdců apokalypsy, jejichž příběh stále zůstává nedokončený. Několikátým rokem se připravuje také remake Gothica, který se pochlubil zatím jen pár krátkými teasery. Alone in the Dark vyjde v říjnu. Prolog očekávaného hororu si můžete zahrát už dnes Letos by světlo světa měla spatřit také taktická tahovka Jagged Alliance 3. Z již oznámených her pak můžeme očekávat třeba i závody Wreckreaction. Pod záštitou této společnosti má vznikat také nová adaptace seriálu South Park. Její autoři to budou mít těžké, aby překonali The Stick of Truth od Obsidianu.