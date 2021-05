Přehled herních výstav: průvodce po letních festivalech a herních hitech

O tom, co konkrétně uvidíme, můžeme zatím jen spekulovat. Keighley slibuje, že dojde na spoustu světových premiér doposud neoznámených titulů. Kromě toho se můžete těšit také na nějaké to hudební vystoupení. Jak jsme ale už zmiňovali, tady teprve zábava začíná.

Máme tady velká jména jako je Blizzard Entertainment , Capcom , 2K Games , PlayStation a Xbox . Celkově tam najdete 34 společností, jejich jména by vám neměla být cizí. To ale neznamená, že své novinky předvedou rovnou na Kickoff Life!. Tohle totiž není jediná událost Summer Game Festu.

Letos je to s herními veletrhy docela zvláštní. Po roční pouze se opět vrací E3, která v minulosti bývala jednou z největších událostí herního světa. Společně s tím se ale vrací také Summer Game Fest, který pořádá Geoff Keighley. Aby toho chaosu nebylo málo, tak obě akce odstartují ve stejný týden. Některé společnosti se budou účastnit obou z nich, jiné uvidíme jen na jedné nebo vůbec. Vše navíc pořádně zkomplikovala probíhající pandemie, a tudíž je herní průmysl tak trochu chaotický. Pojďme se tedy podívat, co nás čeká a jaké hry bychom během červnových dnů mohli vidět.

Ubisoft Forward

O dva dny později, tedy 12. června v 21:00 našeho času, přijde na scénu Ubisoft se svými novinkami. Tento francouzský gigant docela nedávno vypustil do světa informaci ohledně toho, že se v budoucích letech chystá razantně změnit svoji strategii. Je to tedy možná naposled, co od Ubisoftu uvidíme za rok 3-4 velké tituly. Dle slov jejich vedení chtějí dát větší prostor free-to-play hrám. Toho je důkazem i nedávné odhalení The Division: Heartland . Jelikož má vyjít do března 2022, tak bychom se nedivili, kdyby nám Ubisoft už nyní ukázal nějakou větší ochutnávku.

Odhadujeme ale, že velký prostor z prezentace bude věnovaný titulům, o jejíchž existenci už delší dobu víme. Kvůli událostem minulého roku došlo nejen u Ubisoftu k celé řadě odkladů, takže je potřeba nejdříve všechno dohnat. Například fanoušci série Far Cry by rozhodně neměli přijít zkrátka. I když už se Far Cry 6 představilo v plné parádě tento týden, tak bezesporu nebudou chybět další informace ohledně této očekávané novinky.

Dalším z titulů, které postihly loňské odklady, je adrenalinová jízda Riders Republic . Vypadá to, že Steep měl dostatečný úspěch na to, aby Ubisoft něco podobného zkusil znovu. Tentokrát ale v mnohem větším rozsahu. Tady se nebude moci prohánět jen na sněhu. Čeká na vás několik národních parků, kde budete moci potrénovat svoje schopnosti na kolech, lyžích, snowboardu a wingsuitu.

Stejně tak jistě nebude chybět ani Rainbow Six Quarantine , tedy sci-fi odbočka této série taktických stříleček. Už je to pár měsíců, co po internetu kolovaly záběry z rozpracované verze. Podle nich to vypadá, že tento díl bude vhodný hlavně pro hráče, kterým se sice líbí styl Rainbow Six, ale té taktiky je tam na ně až moc. A jako poslední z opozdilců tady máme remake Prince of Persia: The Sands of Time . V tomhle případě přišel odklad těstě před vydáním. Fanoušci z prvních ukázek rozhodně nadšeni nebyli, takže je možné, že Ubisoft chtěl jen víc času na nějakou změnu. Vzhledem k tomu, jak remake vypadá, by to chtělo změnu opravdu razantní.

