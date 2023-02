Premier League za 13 miliard korun. EA se připravuje na budoucnost herního fotbalu bez organizace FIFA

Vydavatelství EA už loni oznámilo, že FIFA 23 bude poslední díl jejich herního fotbálku pod touto značkou. Od letošního roku se nejúspěšnější sportovní hra promění na EA Sports FC. Za dobu, po kterou s organizací FIFA spolupracovali, nasbírali spoustu užitečných kontaktů a licencí. Do tohoto výčtu se podle reportu SkySports má přidat také Premier League, za kterou EA zaplatí 488 milionů liber, v přepočtu 13,8 miliardy korun.

EA by si tímto mělo zajistit exkluzivní licenci této ligy na dalších 6 let. V pátek o tom prý bylo informováno všech 20 týmů. Podle informací už je velmi blízko k uzavření smlouvy. Tím se EA stane také hlavním partnerem Premier League.

Vypadá to, že i bez značky FIFA se EA nehodlá vzdát pozice jedničky mezi fotbalovými hrami. Nedá se říct, že by momentálně mělo konkurenci. eFootball od Konami je zatím docela velký průšvih a samotná organizace FIFA, která při ukončení spolupráce uváděla, že herní FIFA bude pokračovat a bude to ten nejlepší fotbal, zatím oznámila jen pár bizarních NFT a blockchain projektů.

Už jen kvůli tomu, že má EA licence, mezi kterými bude právě i Premier League, jistě nalákají spoustu hráčů. Více o tom, jak bude vypadat EA Sports FC, se snad dozvíme v průběhu léta. EA sice zatím nemá naplánovanou žádnou prezentaci, ale většinou svá oznámení chystá na letní měsíce.