Preserve je relaxační strategie vznikající ve slovenských Košicích. Můžete si osahat její demoverzi

Strategie většinou bývají o budování civilizací, válečných taženích či diplomacii a intrikaření. Slovenská hra Preserve jde do tohoto žánru s jinou myšlenkou. Skrz spojování hexagonových políček se budete snažit sestavit ekosystém fungující v harmonii pomocí různých karet. Tým Bitmap Galaxy sice chystá její vydání až na třetí čtvrtletí letošního roku, ale už nyní si ji můžete zdarma vyzkoušet v demoverzi na Steamu.

Různými kombinacemi můžete ve svém světě tvořit rozmanitou plejádu biomů. Není to jen o udržování lesů či kytek. Do prostředí je nutné zakomponovat také řeky či potůčky a nezapomíná se ani na zvířata. Svůj ostrůvek rozšiřujete nejen do šířky, můžete na jednom políčku skládat jednu vrstvu na druhou a plynule tak propojovat odlišná prostředí.

V demoverzi zatím máme přístup pouze k jednomu z biomů v módu Harmony, kde se na malých a středně velkých mapách pokusíme dosáhnout co nejvyššího skóre. Vedle toho se můžete pustit také do pětice úvodních úrovní v Puzzle módu. Tady bude potřeba zapojit hlavu o něco víc, protože musíte splnit jasně zadaný úkol místo toho, abyste si volně budovali svůj svět.