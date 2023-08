Převzetí Activision Blizzardu vede přes Ubisoft. Microsoft s ním podepsal dohodu, která nemá obdoby

Rekordní obchod za 69 miliard dolarů stále vázne na britském antimonopolním úřadu, jenž Microsoftu nechce povolit převzít Activision Blizzard. CMA se bojí, že by pak redmondská společnost ovládla herně-cloudový byznys a tohoto postavení zneužívala. Microsoft proto přišel s ústupkem, který by měl úřad přesvědčit ke schválení akvizice. S ústupkem, který vůbec nikdo nečekal.

Microsoft totiž práva na cloudové streamování současných her vydavatelství Activision Blizzard, ale i všech budoucích titulů, převede na Ubisoft. Týkají se všech mezinárodních trhů s výjimkou Evropské unie (tam obchod prošel ještě před ústupkem) a Ubisoft tato práva bude držet příštích 15 let (počítáno od dokončení akvizice).

Ubisoft tak bude tím, kdo bude moci přes cloud streamovat Call of Duty, Diablo a další hry ze stáje Activision Blizzardu.

Ještě vlastní streamovací službu (zatím?) nemá, takže může práva přidělovat ostatním, kupříkladu pro Lunu od Amazonu, GeForce Now apod.

Od Ubisoftu si bude práva licencovat i Microsoft, aby mohl hry od AB streamovat v rámci nejvyššího tarifu Game Pass.

Ubisoft může po Microsoft požadovat, aby hry AB běžely i na jiných počítačových systémech než Windows, tedy například macOS, Linux (SteamOS).

Ubisoft Microsoftu za delegování práv zaplatí jednorázovou částku (výši neznáme) a dále by mu měl platit průběžně, například podle počtu odehraných hodin.

Co je zajímavé, Ubisoft na svém webu tvrdí, že hry Activision Blizzardu bude moci nabízet coby součást předplatného Ubisoft+ Multi Access, které funguje na PC, Xboxu a Luně, případně v omezenější službě Ubisoft+ Classics dostupné na PlayStationu 4 a 5. Tam už s výjimkou Luny nemusí jít nutně o streamování, ale i lokální běh her na konzolích či PC. Ubisoft+ Multi Access stojí 439 Kč měsíčně a obsahuje všechny hry Ubisoftu včetně novinek. Ubisoft+ Classics je součástí předplatných PlayStation Plus Extra a Premium, obsahuje ale jen starší tituly.

Britská CMA teď bude posuzovat nově nabídnutou smlouvu a tom, jestli akvizici Activision Blizzardu odklepne, musí rozhodnout do 18. října 2023.

Zdroje: Microsoft, Ubisoft, CMA