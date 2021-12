Při hraní Diabla se hádka o ukradeném lootu zvrtla ve střelbu s fatálními následky

Společné hraní videohry se zase jednou ve Spojených státech zvrhlo v tragédii. Šestatřicetiletý Joshua G. Spellman údajně zastřelil čtyřiatřicetiletého Andrewa Dicksona, který byl jeho dlouholetým přítelem. Spellman tak měl učinit po hádce týkající se hry Diablo II, kterou spolu oba hráli.

Ve své výpovědi Spellman uvedl, že on, Dickson a třetí osoba hráli Diablo II, přičemž Spellman i Dickson hráli hru z oddělených budov na stejném pozemku a komunikovali přes headsety.

Dickson se zřejmě naštval, když do hry vstoupil náhodný hráč a ukradl cenný kus lootu, který parta nesebrala. Jejich hra měla být chráněna heslem a právě z tohoto důvodu začal Dickson na Spellmana křičet, nadávat mu a jinak ho slovně napadal. Spellman se pokoušel Dicksona uklidnit s varováním, že bude jinak zastřelen. Pak sebral svou pistoli vedle počítače a vyšel do budovy za svým přítelem. Když byl venku, vystřelil varovně do vzduchu, než vstoupil do budovy, kde se nacházel Dickson. Ještě než se s ním setkal, podle výpovědi pravděpodobně mluvil se svým otcem. Když se pak Dickson objevil, začal ihned Spellmana častovat nadávkami a vyčítat mu hrozbu zastřelení. Jakmile se ke Spellmanovi více přiblížil, Spellman ho střelil do trupu a Dickson byl následně převezen do nemocnice, kde nakonec bohužel podlehl těžkým zraněním.

Střelec nyní čeká na soud a čelí obvinění z vraždy druhého stupně.