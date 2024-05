Při hraní Hellblade 2 se váš počítač pořádně zapotí. Známe hardwarové požadavky

Senua's Saga: Hellblade 2 je jednou z největších novinek tohoto měsíce. Hráče má oslnit hlavně svým audiovizuálním zpracováním. Abyste z ní vytáhli maximum, budete potřebovat pěkně nabušený stroj. Vývojáři z Ninja Theory zveřejnili hardwarové požadavky, a pokud chcete hrát na to nejvyšší možné nastavení, neobejdete se bez nejnovějších grafických karet. V takových případech doporučují RTX 4080 od Nvidie nebo RX 7900 XTX od AMD.

I když má jít o zážitek, který zvládnete projít ani ne za 10 hodin, tak si z vašeho disku ukousne 70 GB. Což se dá pochopit vzhledem k tomu, že vývojáři chtějí ve hře mít textury v co nejvyšším možném rozlišení a je to právě grafika, která má hráče oslnit. Aby vám pak hra běžela co nejlépe, nechybí také podpora technologií DLSS 3, FSR 3 a XeSS 1.3. Pro jejich využití samozřejmě potřebujete správnou grafickou kartu.

Zdroj: X