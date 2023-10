Příběh Alana Wakea se bude rozrůstat i po vydání dvojky. Remedy slibuje rozšíření zdarma

Alan Wake nám předvede, jak pokračovala jeho noční můra už 27. října na PC, PS5 a XSX. Jde bezesporu o jednu z nejočekávanějších her letošního podzimu. Hra ale ještě ani nevyšla a Sam Lake, který stojí v čele studia Remedy, prozradil, že jsou v plánu rozšíření, která do hry přibydou zdarma. Označil je jako "významné", takže by to mělo být určitě něco víc než pár nových skinů.

„Očekávám, že detaily se veřejnost dozví nedlouho po vydání hry, ale určitě budou zdarma pro každého, kdo si hru koupí," řekl Lake na letošním veletrhu EGX v Londýně. Už v základu nás má čekat dobrodružství na více než 20 hodin a očividně budeme mít v budoucnu důvody se k Alanovu příběhu i nadále vracet.

Pro připomenutí studio Remedy nedávno opět uvedlo, že se nechystá vydání Alan Wake 2 ve fyzických verzích. Důvodem zůstává, že si díky tomu mohou dovolit nechat cenovku konzolové verze na 60€, respektive 50€ u PC verze. Nesmíme také zapomínat na to, že kromě přídavků zdarma dostane Alan Wake 2 dvojici větších rozšíření, která jsou součástí placeného Expansion pass. Ten můžete mít rovnou se základní hrou, pokud si pořídíte Deluxe edici.

