Příběh Aloy bude pokračovat. Guerrilla Games vedle toho připravují i onlinovku a vylepší svůj engine

Před pár dny vydané rozšíření Burning Shores pro Horizon: Forbidden West napovídalo tomu, že to není naposledy, co se s Aloy vydáváme na dobrodružství. Nyní už to máme potvrzené i přímo od studia Guerrilla Games, které se o svých plánech zmínilo ve zprávě týkající se managementu.

Pokračování není až tak úplně překvapující. Také padla zmínka o online hře z tohoto postapo světa, o které se zatím mluvilo jen v rámci několika spekulací. V nich padaly také zmínky o předělávce prvního Horizonu. O ní z oficiálních zdrojů ale nezaznělo ani slovo.

Burning Shores jsou dalším důkazem, že tvorba studia Guerrilla Games patří mezi nejlépe vypadající hry současné generace. Tomu pomáhá jejich vlastní engine Decima, se kterým se počítá i do budoucna. Hlavním tématem zprávy ale nejsou tato oznámení. Tím je změna ve vedení studia. Angie Smets odchází z pozice ředitelky a výkonné producentky po 20 letech. Nyní bude působit jako vedoucí rozvojové strategie přímo v PlayStation Studios.