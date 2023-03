Příběh Diabla IV rozšíří prequelový komiks o otci barbarů Bul-Kathosovi. Vyjde i v češtině

Diablo může občas působit tak, že v něm nejde o nic jiného, než rozsekávat jednu hordu démonů za druhou. Ve skutečnosti má ale tento svět bohatý příběh, který spolu s vydáním čtvrtého dílů rozšíří také komiks Diablo - Legends of the Barbarian: Bul-Kathos. Dobrou zprávou pro tuzemské hráče je, že vyjde i v češtině pod záštitou vydavatelství Crew.

Komiks by měl vyjít ve stejnou dobu jako hra. Jeho české vydání ale ještě nemá přesně stanovené datum. Jak zmiňují Jiří Pavlovský a Petr Litoš z vydavatelství Crew ve své ohlašovačce, ani jeho anglické vydání vlastně ještě není hotové. Oproti tomu už je ale jasné, o co v něm půjde. Legends of the Barbarian nás zavedou do minulosti, kdy Bul-Kathos ještě nebyl známý jako otec barbarů. Důležitou roli sehrají jeho potomci. Zatímco Naarah následuje stejnou cestu, jako její rodič, Hiram od způsobů svojí rodiny spíš upouští.

Hiram ale potřebuje pomoc svého otce, aby získal nově objevenou sílu. Tento příběh si přečteme zhruba na 80 stránkách a půjde o uzavřenou záležitost, takže vše potřebné najdete v jedné knížce. O scénář se postaral John Arcudi, který dříve pracoval i na komiksové Masce nebo na Batmanovi v černé a bílé. Kreslíř Geraldo Borges za sebou má hlavně superhrdinské sešitovky a ani ukázky ze stránek Diabla nevypadají vůbec špatně.