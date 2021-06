Příběh hry Far Cry 6 bude už z principu silně politický, říkají tvůrci

Série Far Cry měla často na pozadí příběhu politické intriky a podtexty a ačkoliv tvůrci u šestého dílu slibovali, že se tomu vyhnou, nakonec je opak pravdou. Far Cry 6 bude mít politický podtext přímo v příběhu samotnéma Ubisoft to potvrdil na oficiálním blogu. Ostatně, revoluci bez politického základu nerozdmýcháte.

"Náš příběh je silně politický," řekl Navid Khavari, kreativní ředitel projektu. "Příběh o moderní revoluci být zkrátka musí. Ve Far Cry 6 narazíte na diskuze o tom, co vedlo k diktátorskému a fašistickému režimu v zemi, nuceným pracím a dalším zvěrstvům ve fiktivní karibské zemi Yara."

Zcela zjevnou inspirací jsou reálné události na Kubě a i když Ubisoft už dříve tvrdil, že se tomu snaží za každou cenu vyhnout, ne vždy je to očividně možné. Společnost však spolupracuje s celou řadu profesionálů svého oboru, aby zajistilo kulturní a historické přesnosti a aby všechny události měly v příběhu svůj smysl.

Far Cry 6 vychází 7. října letošního roku na PC a obou generacích konzolí.