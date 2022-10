Příběh Star Wars Eclipse má být zaměřený na politiku. Mluví se také o představení nové rasy

Loni nám Quantic Dream na TGA představil svoji příběhovku z univerza Star Wars. Postupně se k nám začíná dostávat více informací.

Nedlouho po představení adventury Star Wars Eclipse jsme se dozvěděli, že její vydání je ještě několik let daleko. Podle nových reportů je stále v rané fázi produkce. Díky novinkám z podcastu Sacred Symbols máme alespoň hrubou představu o tom, co od Eclipse můžeme očekávat. V jedné z hlavních rolí má být Sarah, zástupce rasy připomínající lidi, ale ještě nikdy se nikdo jí podobný ve Star Wars neobjevil. Její lidé mají vést říši jménem The Zaraan.

"Pyšní se politickou a vojenskou agresivitou a podobně jako jinde ve Star Wars se ani zde nerozlišuje mezi muži a ženami, co se týče rolí a odpovědnosti." Alespoň část příběhu se má zaměřovat na manželství Sarah a kohosi jménem Xendo. Stále také platí, že se Eclipse odehrává 200 let před první epizodou Star Wars. Podle zdroje ale není jasné, jestli bude právě tento scénář použitý pro hru.

Podle insidera Toma Hendersona tento předčasný únik informací není žádná náhoda. Prý je to "kontrolovaný únik", se kterým si chce Quantic Dream zjistit, jak budou fanoušci reagovat a případně také najít nové členy do vývojářského týmu. Dále ve svém reportu uvádí, že vydání Eclipse se nedočkáme dřív než v roce 2026. Mimo jiné je velké zdržení zapříčiněno problémy s enginem.

