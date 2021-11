Příběh Tiny Tiny z Borderlands 2 vyšel samostatně. Epic ho rozdává zdarma

Borderlands 2 bylo vychvalované mimo jiné díky výborným DLC a z jednoho z nich se zrodily i Tina Tina's Wonderlands. Tento příběh nyní vychází samostatně pod jménem Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Zahrát si ho můžete na PC, Xboxu One, Xboxu Series S|X, PlayStationu 4 i PlayStationu 5. Na Epicu ho ale až do úterý můžete získat zdarma.

Obsahem by měl být standalone téměř totožný s původním DLC. Budete moci získat pár nových kosmetických doplňků a narazíte na nové druhy beden. Můžete si projít celou tuto kampaň v roli jednoho z šesti Vault Hunterů, a to jak sólo, tak v kooperaci. Samozřejmě vás neminou hromady zbraní a dalšího lootu za pobíjení zdejších monster.

Zdroj: 2K Games