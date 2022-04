Příběhová hororovka The Quarry od tvůrců Until Dawn ukazuje půlhodinu z hraní

Po překvapivém oznámení novinky od Supermassive Games minulý měsíc tady máme delší ukázku ze hry.

Vzhledem k tomu, že Supermassive Games mají rozjetou antologii Dark Pictures, jen málokdo čekal oznámení samostatné hry The Quarry. Vyjít má na PC i konzole už 10. června. Vydání tedy není úplně daleko, takže je načase ukázat ze hry něco víc. Web IGN zveřejnil rovnou půlhodinovou ukázku a je jasné, že tady opět tvůrci těží ze svého úspěchu s Until Dawn.

Klasický koncept party teenagerů se zvrhne do hrůzné noci, kdy vaše rozhodnutí ovlivní konečný osud členů party. Na rozdíl od her z Dark Pictures využívá The Quarry více filmových kamer, než aby hráč měl nad kamerou větší kontrolu jako třeba v House of Ashes. Stejně jako u předchozích her od Supermassive Games budete moci i tento horor projít společně s přáteli skrz lokální i online hraní.

Zajímavostí je, že o vydání The Quarry se postará společnost 2K Games. Po PlayStationu a Bandai Namco se Supermassive Games tedy spojují zase s dalším vydavatelstvím. Stále zůstává fakt, že Until Dawn se jim s ostatními hrami překonat nepodařilo, ale The Quarry vypadá velmi nadějně.