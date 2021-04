Příběhové DLC The Battle of Steeltown pro Wasteland 3 dorazí v červnu

Do temného post-apokalyptického světa Wasteland 3 míří první příběhové rozšíření jménem The Battle of Steeltown a studio inXile Entertainment vydalo hrstku nových obrázků a teaser, lákající na ocelovou akci.

Příběh se točí kolem koloradského městečka Steeltown, které se stará o výrobu veškerého vybavení a techniky pro Colorado. Poslední dobu však uvnitř vznikají nepokoje a chaos a na rangerech v čele s hráčem je zjistit, co se děje a vybrat si, jakou cestou se bude tým ubírat s ohledem na situaci ve světě.

Do hry přibude celá řada nových herních mechanik, zbraní, výzev a potyček, které posunou zážitek z Wastelandu na novou úroveň.

Wasteland 3: The Battle of Steeltown vychází 3. června letošního roku na PC a konzole.