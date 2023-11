Příběhovka Deliver Us Mars je zdarma na Epicu. GOG rozdává plíživou akci Styx: Shards of Darkness

Jelikož máme tentokrát ke všem akcím Black Friday extra článek, připravili jsme si místo tradičního výběru slev výčet her, které si můžete aktivovat zdarma. Jako vždy nechybí Epic Store se svojí každotýdenní rozdávačkou, ve které tentokrát najdete příběhovou adventuru Deliver Us Mars. Nabídka jako vždy trvá do příštího čtvrtka.

První díl této ságy nás zavedl na Měsíc, v pokračování se podíváme ještě mnohem dál od naší domoviny. Lidstvo je v této verzi budoucnosti na pokraji vyhynutí. Existuje velká vesmírná archa, díky které by se zbytku mohlo podařit přežít, ale ta byla ukradena. My se do příběhu zapojujeme v roli mladé astronautky Kathy Johanson, která má za úkol se svým týmem získat archu zpět. Po záhadném vysílání pocházejícím z Marsu je jasné, kam se musí vydat.

Pokud budete rychlí, stíháte ještě nabídku na GOGu, kde si můžete do své knihovničky přidat stealth akci Styx: Shards of Darkness. Najdete ji tam ale jen do dnešních 15:00. Na rozdíl od ostatních fantasy her, kde jste v roli lidí, elfů či trpaslíků, si tady zahrajete za skřeta. Styx se musí proplížit kolem svých nepřátel a nedělá mu problém kromě plížení ani podřezávat hrdla.

Na rozdíl od originálu nenajdete v GOG verzi kooperaci. Místo toho je ale součástí hry DLC Akenash set, se kterým si můžete Styxe obléknout do exkluzivního obleku a do rukou vám dá vůbec první dýku, kterou kdy Styx použit k vraždění nepřátel.