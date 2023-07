Příběhový trailer Armored Core VI ukazuje vznik mechanického žoldáka a pořádnou porci akce

I když je nové Armored Core výtvorem studia FromSoftware, značně se bude lišit od stylu jeho slavné Souls série. S novým trailerem můžeme trochu více nahlédnout pod pokličku příběhu, který nás bude provázet na konflikty zmítané planetě Rubicon 3. Vidíme v akci jednotku mechanických bojovníků, která pod vedením Waltera musí splnit nelehkou misi. Podaří se jim ji sice dosáhnout do konce, ale za jakou cenu?

My se staneme následovníkem této jednotky jakožto pilot modelu C4-621. S využitím všech jeho systémů se budeme muset potýkat s různými nástrahami včetně obřích bossů. Určitě dojde i na takového nepřítele, kterého můžete vidět v traileru. Všechny tyto konflikty začaly kvůli Coralu, novému zdroji energie, který podstatně vylepšuje možnosti technologií. Nachází se ale pouze na téhle planetě, takže kdo kontroluje Rubicon, zároveň má neomezený přístup ke Coralu.

Po vleklých bojích postihla Rubicon katastrofa známá jako The Fires of Ibis. Celá planeta a okolní solární systém byly pohlceny plameny. Lidstvo se sem zpět vydalo až po dalším půl století, aby si nakonec přeci jen přisvojilo jedinečný zdroj. Jak tohle sci-fi dobrodružství vyvrcholí, se dozvíme 25. srpna, kdy Armored Core VI vyjde na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.