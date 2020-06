Příběhový trailer k předělávce kultovní Mafie je plný nostalgických momentů

Předělávka kultovní Mafie je rozhodně jednou z nejočekávanějších her letošního roku, a to jak z hlediska natěšenosti, tak obav. Prozatím totiž vůbec netušíme, jak moc se do samotné hry zasáhne a změny mohou být katastrofální.

Prozatím to ale vypadá slibně a vrací se i starý dobrý dabing, tedy minimálně někteří původní aktéři, a minimálně z grafického hlediska půjde o opravdu razantní krok kupředu. My jsme si pro vás mohli předem připravit zbrusu nový příběhový trailer z PC Gamer Show, který přibližuje vizuální pokrok a některé příběhové momenty. Těšíte se?