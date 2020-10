Vypadá to, že každý hrdina v rozšíření Beyond Light bude mít svou vlastní příběhovou cestu a cíl, který vám z větší části bude utajen. Pikle se budou kouti, z přátel se stanou nepřátelé a kdo ví, jak daleko to vše dojde. To zjistíme až ve hře samotné, trailer ale dobře nastiňuje celkovou atmosféru.

Destiny 2: Beyond Light vychází 8. prosince letošního roku pro PC, PS4 a Xbox One, ve vylepšené verzi pak také pro PS5 a Xbox Series X/S.