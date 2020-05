Přímý přenos akce Inside Xbox: herní ukázky nejočekávanějších her

Microsoft nám už nějakou dobu slibuje pořádnou nadílku informací a detailů o nadcházející generaci konzole Xbox a vypadá to, že to dneska vypukne. Právě dnes se dočkáme přímého přenosu akce Inside Xbox, ve které bychom se měli dočkat spousty záběrů z očekávaných next-gen her i oznámení titulů zbrusu nových.

Těšit se tak můžeme na Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite a snad i další hity. Vše startuje od 17:00 hodin našeho času ve videu níže a my vše budeme bedlivě sledovat, abychom vám přinesli to nejzajímavější z akce.