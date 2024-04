Princ z Persie se možná letos ukáže ještě jednou. Rogue-lite novinku mají vyvíjet autoři Dead Cells

Ubisoft si s poslední hrou ze série Prince of Persia připsal úspěch. Metroidvania The Lost Crown je obecně kladně přijímaná. Vypadá to ale, že ještě letos dostaneme další porci perského prince, tentokrát v žánru rogue-lite. Jak je možné, že by tak rychle vznikla další hra? Vysvětlení je jednoduché. Na této novince totiž nepracuje ubisoftí studio, místo toho otěže přebrali mistři tohoto žánru z Motion Twin a Evil Empire, kteří jsou známí díky Dead Cells.

Tento rogue-lite Prince of Persia má vyjít v předběžném přístupu na Steamu ještě letos a v budoucnu se bude neustále bezplatně rozšiřovat o další obsah. To by ostatně odpovídalo postupu, který Dead Cells praktikovalo několik let. Na vývoji se prý pracuje 4 roky. Tým Evil Empire měl navázat kontakt s Ubisoftem v roce 2019 nedávno poté, co se dal dohromady.

Největší šanci, kdy by mohlo dojít k oficiálnímu odhalení, vkládáme na letní sezónu prezentací. Dost pravděpodobně i tentokrát bude mít Ubisoft vlastní předváděčku Forward. Vedle této novinky by ale už opravdu bylo načase vrátit se k předělávce Sands of Time, které bylo několik let ve vývojovém pekle. O něm jsme ale zatím žádné novinky nedostali.

