Prince of Persia oslavil 33. výročí. Připomeňte si, jak se série v průběhu let vyvíjela

Princ z Persie je legendou, která už dlouho nepřišla s něčím novým. Legendy ale přece neumírají.

Princ z Persie, série, kterou zná obrovské množství hráčů. Ani se není čemu divit, když je tady s námi už více jak 30 let. Za tu dobu vystřídala spoustou různých grafických stylů, hratelností a vývojářů. Dokonce z ní vzešla velmi úspěšná série Assassin’s Creed, která původně měla být jen dalším dílem Prince. V současné době ale série stagnuje. Přijde snad v dohledné době oznámení nového dobrodružství?

Původní trilogie

První Princ z roku 1989 nebyl nic jiného, než čistokrevná plošinovka s troškou toho souboje. Nějakou chvíli ale trvá, než to dostanete do ruky, a tak vás na cestě čeká nejedno úmrtí. Nejtěžší asi bylo vychytat načasování skoků. Stačilo stisknout tlačítko o chvíli dřív a hned jste napíchnutí na ostnech. Jednou z nejzapeklitějších pasáží byl souboj s princovým zrcadlovým obrazem. Nakonec to ale bylo hrozně triviální. Stačilo jím prostě projít.

Už v prvním díle byla znát inspirace pohádkami tisíce a jedné noci a celá hra tak i působí. Příběh se zaobírá perskou princeznou, kterou chce pro sebe vezír Jaffar. Ta je zamilovaná do prince, který je následně zavřen do podzemí. Má přesně hodinu na to, aby se dostal za princeznou. Za tu dobu jste hru prostě museli dohrát. Celkově je hra tedy krátká, ale i tak se u ní dá strávit několik hodin.

Celé to stvořil jeden jediný člověk, Jordan Mechner. Hra byla celosvětově velmi úspěšná. To byl také jeden z důvodů, proč vzniklo pokračování. Čtyři roky po vydání jedničky přišel na trh druhý díl s podtitulem The Shadow and the Flame. Tady už měl Mechner daleko větší hardwarové možnosti. Dvojka běžela v krásných 256 barvách a obsahovala dvakrát více animací. Hratelnost zůstala prakticky stejná, ale ovládání bylo dost tragické. Často ani není poznat, kde je hrana nějaké plošiny.

Tady jste na rozdíl od jedničky mohli kdykoliv hru uložit, takže ztráta života nebyla taková katastrofa. Katastrofou by se ale mohly dát nazvat souboje. Nečekali vás jen klasičtí pánové v turbanu se šavlemi, ale i hadi, létající hlavy a třeba smrtka na mostě.

Svůj podtitul nemá dvojka jen tak. Princův stín můžete používat při řešení hádanek a dalších situací, na které by princ samotný ani zdaleka nestačil. Díky novým technologiím se hra ještě více přiblížila pohádkovému stylu. Oproti jedničce se podíváte i mimo podzemí. Dokonce dostal prince do vínku i dopravní prostředky. Proletěl se na koberci a došlo i na koně. Jinak se ale značná část hry odehrává v podzemních oblastech, kde se milovníci jedničky cítí jako doma.

Příběh je opět zaměřen na Jaffara, který pomocí kouzel získá princeznu pro sebe a princ se jí opět vydává na pomoc. Takhle jednoduchá zápletka bohatě stačí k tomu, abyste si hru do sytosti užili. Po dvojce přišel asi nejhůře hodnocený díl celé série, Prince of Persia 3D. Z názvu je jasné, že přibyl třetí rozměr, což princovi zrovna neprospělo. Hra vypadala a hrála se jako první Tomb Raider, ale kvůli svým chybám se v některých případech nedala ani dohrát. Vydavatel Red Orb Entertainment byl nucen hru vydat z finančních důvodů dříve, než se plánovalo. Optimalizace tedy byla strašná a hra ani pořádně neprošla testováním. Byl to zkrátka průšvih.

Tentokrát nejdřív nešlo o záchranu princezny. Princ se sultánem se vydali na návštěvu k sultánovu bratrovi, který na ně nastražil léčku. Sultán je zajat a princ uvržen do vězení. Po útěku z cely už zase přichází na scénu princezna. Ukáže se, že byla také zajata a má se provdat za syna sultánova bratra. Mezitím samotný sultán umírá a princ se vydává zachránit svoji lásku a pomstít sultánovu smrt.

Po nezdařeném 3D díle to nevypadalo s princem moc dobře. Jeho vydavatel navíc byl nucen licenci prodat. Odkoupilo ji francouzské studio Ubisoft. Pro sérii to, jak už dnes víme, znamenalo opětovný vzestup.

V rukách Francouzů

První díl nové trilogie nese podtitul Sands of Time. Je na místě poznamenat, že Ubisoft po nepodařeném třetím díle napravil princovu reputaci. Už na první pohled vypadala hra na svoji dobu nádherně. Efekty se nešetřilo a tvůrci si dali záležet na různorodosti interiérů a exteriérů. Hezky se jim podařilo zpracovat i soubojový systém. Nešlo o nic zvláštního. Princ uskakoval, odrážel útoky a následně provedl smrtelný výpad. Oproti dílům z originální trilogie to byl velký pokrok. Princ ale nikdy nebyl o soubojích, především to byla skákačka. A stejně je tomu tak i tady.

Tentokrát už daleko lépe ovladatelný princ měl v repertoáru pěkné akrobatické kousky. Na jeho cestě občas narazí na nepříjemné překvapení. Pokud se mu i přes jeho schopnosti nějaký skok nepovede, ještě není vše ztraceno. Hlavní roli tady totiž hraje dýka času, pomocí které můžete vrátit čas. Vracet ho ale nemůžete do nekonečna. Jste omezeni pískem času z přesýpacích hodin, kterými začíná princův příběh.

Dýka času, kterou princ získal pro svého otce, tady hraje opravdu velkou roli. K ní patří i velké přesýpací hodiny., které byly také převezeny do otcova sídla. V tuhle chvíli přichází bývalý rádce poraženého mahárádži a přesvědčí prince, aby dýku vrazil do hodin. Proti tomu protestovala mahárádžova dcera Farah. Stejně to ale nebylo nic platné a princ podlehl rádcovu naléhání. Svého rozhodnutí ale ihned lituje. Z hodin začne unikat písek a stráže se přemění v nestvůry. K zastavení písku je třeba vložit dýku zpět do hodin, ale to princ nestihne a hodiny jsou přesunuty na vrchol nejvyšší věže. Spolu s Farah se tedy vydává na dlouhou cestu.

Tenhle díl se dokonce dočkal i českého dabingu, který patří mezi ty méně povedené, ale kompletní lokalizací nikdy nepohrdneme. Není to ale jediný díl s dabingem, má ho celá nová trilogie. A nejen ta, ale teď už pojďme na Warrior Within, ve kterém z prince udělali pěkného drsňáka. Hra je celkově situovaná do temnějšího světa. Princ se totiž musí schovávat po celé Persii před novým nepřítelem. Je jím strážce času Dahaka, Ten ho chce potrestat za to, že si hrál s časem.

Nakonec si ale princ uvědomí, že stále utíkat nemá žádný smysl, a tak se vydává na ostrov času, kde byly přesýpací hodiny vytvořeny. Rozhodne se vrátit do minulosti a zabránit jejich vzniku. Vývojáři opět zapracovali na vylepšeních. V soubojích jste se mohli chopit zbraně padlého nepřítele a provádět tak všemožná komba. I ovládání se zlepšilo. V Sand of Time občas zazlobila kamera a princ neuposlechl nějaký povel. Tady se jim to podařilo více méně vychytat. Za zmínku určitě stojí i skvělý soundtrack, o který se postarala skupina Godsmack. Na pečlivé hráče, kteří prozkoumávali všechny lokace, čekalo překvapení. Pokud se vám podařilo posbírat všechny upgrady života, čekal na vás alternativní konec.

Ubisoft chrlil díly jeden za druhým a hned rok po Warrior Within přišly Dva trůny. Tenhle díl přímo navazuje na alternativní zakončení minulého dílu. Princ se tedy nachází na cestě do Babylonu, kam míří za prožitím klidného života. Jeho loď je ale potopena a princ musí zachránit přítelkyni Kaileenu, která následně umírá. Zlý vezír, který za vším stojí, opět uvolní písky času. Prince to značně poznamená a jeho osobnost je rozdělena na dvě. Když prince ovládne ta temnější polovina, hra se stane ještě temnější, než Warrior Within. S princeznou na cestách Trilogie sice skončila, ale princ se přeci jen ještě několikrát ukázal. Po tom, co Ubisoft chrlil hry rok za rokem, si dali tvůrci na 3 roky pauzu. Poté vyšel další díl nazvaný čistě Prince of Persia. Za mě to je nejlépe vypadající hra z celé série. Na rozdíl od dílů z nové trilogie je tady použit úplně jiný grafický styl a ani dneska se nemá za co stydět. S hratelností už to ale tak růžové není. Nějak postrádá svoji plynulost. Hlavně mi přijde, že je těžké bez přerušení překonávat překážky a vylézat na stěny. I souboje se mi zdály tak nějak pomalejší, než tomu bylo dříve. Ve své podstatě to ale je stále skvělá skákačka, která vás zabaví na několik hodin. Hra se také dočkala českého dabingu, jako její předchůdci. Ani tady není princ sám. Po tom, co se mu ztratil jeho osel Farah (ehm), narazil po cestě na dívku jménem Elika. Tu pronásledují vojáci a princ se do toho samozřejmě také zaplete. Následně míří spolu s ní do chrámu, kde je uvězněno starověké zlo. V chrámu se objeví otec Eliky. Ukáže se, že je to král a chce se usmířit se svojí dcerou. Dělá to ale velmi zvláštním způsobem a nakonec vypustí obávané zlo na svobodu. To zlo je Ahriman, bůh temnoty. Po jeho propuštění se rozpoutá zkáza po celé zemi a jedinou nadějí je uzdravit zemi nakaženou temnotou a Ahrimana znovu uvěznit. A tak se princ spolu s Elikou vydávají na cestu za záchranou světa. Princezna tady ale není jen na okrasu. Ovládá sílu boha světla Ormazda, která jí umožňuje dělat spoustu užitečných věcí. Třeba když princ padá do propasti, tak ho vytáhne jako nic. I v soubojích pomůže a hlavně uzdravuje nakaženou zemi.

Nikam nepatřící pokračování?

Zatím poslední velký díl ze série vyšel v roce 2010. Má podtitul Forgotten Sands a vrací se zpět ke stylizaci starších dílů. Bohužel už to ale není tak dobrá hra. Je to hlavně tím, že něco takového jsme už několikrát viděli. Autoři přišli s minimem novinek. Zkrátka se vrátili k dílům z nové trilogie. Stejně tak je to s příběhem. Ten se odehrává někde mezi Sands of Time a Warrior Within. Tedy alespoň podle vývojářů. Není moc poznat, že by se děj odehrával zrovna v tomhle období. Na začátku se princ vydává za bratrem, na kterého právě útočí armáda. Až se s bratrem setká, dozví se, že za útokem stojí amulet, který vypustil Šalamounovu armádu na svobodu a spolu s ní i mocného démona.

Co asi bude vašim úkolem? Jistě že démonovi pořádně nakopat pozadí. Vážně mi nepřijde, že to navazuje na Písky času. Ani po dýce, kolem které se točila prakticky celá trilogie, tady není ani vidu, ani slechu. Kdyby hra vyšla tak šest let před tím, asi by sklidila daleko kladnější ohlasy. V roce 2010 ale už nenabízela nic, co by dokázalo vyrazit dech a stala se z ní průměrná skákačka.

Princ se kromě těchto her ukázal i jinde. Pár menších dílů vyšlo na handheldy a podíval se i na plátna kin. Film vyšel ve stejný rok jako Forgotten Sands. A kde je princ teď? Stále v rukách Ubisoftu. Dalšího dílu jsme se měli dočkat už před nějakou dobou, ale z onoho pokračování se zrodila série Assassin’s Creed.

Naposledy Ubisoft probudil prince z dlouhého spánku, když oznámil předělávku Sands of Time. Její vývoj ale nevypadá vůbec dobře a po první ukázce, která právem sklízela kritiku od fanoušků, se vyměnil celý vývojářský tým. Kromě toho se spekuluje také o tvorbě 2D plošinovky ve stylu Ori and the Blind Forest, ale o té Ubisoft zatím oficiálně neřekl ani slovo.