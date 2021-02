Prince of Persia: The Sands of Time Remake se odkládá na neurčito

Před nedávnem se nám odhalil remake kultovního dobrodružství prince z Persie, Sands of Time. I když projekt vzbudil menší pochyby a už v základu nepatřil mezi nejočekávanější předělávky roku, Ubisoft se jej nyní rozhodl opět odložit. Tentokrát bez konkrétního data vydání.

Remake Prince of Persia: The Sands of Time oficiálně odhalen

"Od oznámení Prince of Persia: The Sands of Time Remake jsme od vás dostali vlnu ohlasů a feedbacku na tuto milovanou sérii. Právě vaše podpora a láska ke značce nás tlačí udělat tu nejlepší možnou hru. I to je důvodem, kvůli kterému jsme se rozhodli posunout vydání remaku na pozdější datum. Čas navíc umožní týmu vytvořit přesně ten remake, který si originál zaslouží," stojí v oficiálním oznámení na Twitteru.