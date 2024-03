Princezna Peach se brzy vydá na vlastní dobrodružství. Vyšla bezplatná demoverze pro Switch

Už je to celkem dlouho, co se princezna Peach objevila ve hře od Nintenda jako hlavní protagonistka. To se nicméně změní v Princess Peach: Showtime, která vychází 22. března. Jak se ale na Switchi stalo milým zvykem, tak si tuto novinku může každý majitel konzole vyzkoušet s předstihem. Na eShopu ode dneška najdete demoverzi.

Můžete si tak osahat první krůčky Peach, která musí vyřešit trable ve Sparkle Theater. Představení, na které se šla podívat, narušili záškodníci, a aby vše urovnala, navlékne se do různých kostýmu, které jí propůjčí rozmanité schopnosti. V demu si můžete vyzkoušet role šermířky a cukrářky.

Pokud by vás zajímalo, jakých dalších profesí se v průběhu hraní zhostí, určitě se podívejte na trailer, ve kterém její schopnosti tvůrci probírají detailněji. I když Princess Peach: Showtime zatím nevypadá, že by se z ní měl stát hit ve stylu loňského Maria, má slušný potenciál stát se dalším pohodovým dobrodružstvím, které na Switch výborně sedí.