Připomeňte si příběh prvního dílu hororu Alan Wake. Provede vás jím nová mapa ve Fortnite

Remedy od remasterované verze prvního dílu Alanova příběhu spolupracuje se studiem Epic Games. Stejně je to i u pokračování, které vychází příští týden, a nyní si společně připravili další projekt. Už je to řada let, co jsme s Alanem prožili jeho temnou kapitolu v Bright Falls. Přímo ve Fortnite si ji nyní můžete připomenout. Stačí přímo v módu Fortnite Creative zadat kód 3426-5561-3374.

Při tvorbě Remedy podala pomocnou ruku dvojice dalších týmů. Studio Spiral House a Zen Creative Studios společně vytvořili Alan Wake Flashback. Samozřejmě to není celá hra, ale na oživení paměti poslouží skvěle. Během hodiny uvidíte všechny zásadní momenty dosavadního příběhu Alana Wakea. Navíc stejně jako samotný Fortnite si i tuto mapu můžete zahrát zdarma.

Epic dalším způsobem ukazuje, čeho všeho je schopný editor ve Fortnite. Lokace totiž vypadají tak, jak si je pamatujete z prvního Alana. Od městečka Bright Falls se projdete až k nechvalně známému jezeru. V hlavní roli ale není samotný spisovatel, místo toho vše sledujete se svojí vlastní postavou, za kterou běžně hrajete Fortnite.

Zdroj: Epic Games