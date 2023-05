Připravte se na cestu do Středozemě. Chystá se nové MMORPG ze světa Pána prstenů

Není to tak dávno, co práva na tvorbu J.R.R. Tolkiena odkoupila společnost Embracer Group, která se nijak netajila tím, že se světem Pána prstenů má velké plány nejen v oblasti filmů a seriálů, ale také na poli videoher. Ještě v květnu nás čeká LotR: Gollum, později trpasličí Return to Moria a dnes se s námi podělili o oznámení MMORPG z toho fantasy světa, které bude vznikat ve spolupráci s Amazon Games.

Studia Amazonu tady hrají hlavní roli, postarají se o vývoj i následné vydání hry. Konkrétně hru dostalo na starosti Amazon Games Orange County, které se podepsalo pod New World. Nutno ale podotknout, že se do Středozemě nepodíváme v dohledné době. Projekt je v rané fázi vývoje a nemá ani jméno. Už nyní je ale jasné, že bude zahrnovat příběhy z trilogie Pána prstenů i z Hobita a budeme si moci zahrát na PC i konzolích.

Amazon už v roce 2019 oznámil, že připravuje MMO zasazené do Středozemě. Vývoj tohoto projektu byl ale ukončen poté, co čínský Tencent odkoupil jedno ze studií, které se podílely na něm podílely. Amazon tedy dostává druhou šanci, tak snad to tentokrát dotáhnou do zdárného konce.

Nutno také podotknout, že to nebude poprvé, co se do světa Pána prstenů podíváme v žánru MMORPG. Lord of the Rings Online i po více než dekádě od vydání funguje a někteří hráči na něj nedají dopustit. Myšlenka s tím, že se projdeme v Roklince nebo Mordoru s desítkami přátel v moderním zpracování, ale rozhodně nezní špatně.

Zdroj: Amazon Games