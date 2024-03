Připravuje se (nejen?) nové stolní RPG ze světa Zeměplochy. Vyrazíme do Ankh-Morporku

O studiu Modiphius jsme nedávno psali v souvislosti s připravovanou deskoherní adaptací Mass Effectu. To však není jediné žhavé želízko, které tito Britové mají v ohni. Nedávno se jim totiž podařilo získat licenci na Zeměplochu od Terryho Pratchetta. Hned také oznámil první projekt – stolní RPG Terry Pratchett's Discworld: Adventures in Ankh-Morpork.

Nepodíváme se jen do Ankh-Morporku, navštívíme i jeho širší okolí. Ještě do konce roku 2024 by se měla objevit kampaň na Kickstarteru. Tvůrci zároveň vyzývají fanoušky Zeměplochy, aby jim dali vědět a případně pomohli při formování herního světa skrz dotazník.

Více informací o tomto RPG v současné době bohužel není, nicméně dobrou zprávou je, že by nemělo zůstat osamoceno a v budoucnu bychom se snad mohli dočkat také klasické deskové hry. V této oblasti totiž fanoušci Zeměplochy nemají moc na výběr. Před řadou let vyšel titul Zeměplocha: Ankh-Morpork, jenž se dočkal také českého překladu, ale vzhledem k propadlé licenci je velmi těžké jej v současné době sehnat a ceny hry na bazaru se pohybují v řádech tisíců.

V distribuci REXher vyšly také dva další tituly, a to Zeměplocha: Čarodějky a Zeměplocha: Semafory. V prvním případě se jedná o kooperativku, ve které hrajete za postavy zeměplošských čarodějek. V případě druhém jde o abstraktku, v níž ovládáte semaforový poštovní systém. Ani tyto dvě hry však není snadné sehnat. Nezbývá tedy než doufat, že po Adventures in Ankh-Morpork přijdou další tituly, jež nám umožní přenést se do kouzelného světa Zeměplochy.