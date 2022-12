Příští rok přijde PlayStation 5 a bude mít externí mechaniku, tvrdí insider

PS5 projde další dietou, přijde o diskovou mechaniku, tvrdí Tom Henderson…

PlayStation 5 již prošel dvěma revizemi, které sice konzoli neproměnily navenek, ale Sony provedlo důležité úpravy uvnitř. Podle spolehlivého insidera Toma Hendersona však příští rok dorazí další revize, která už změní i šasi celé konzole.

Dva různé zdroje mu potvrdily, že by měla přijít někdy okolo září 2023 a hlavní změnou má být to, že Japonci sloučí standardní a digitální model do jednoho. Příští revize PS5 by tak mělo být jedno zařízení bez interní Blu-ray mechaniky. Ta se bude připojovat pouze externě skrz nově přidaný zadní konektor USB-C.

Sony to umožní snížit náklady, protože vyrobí pouze jeden „form factor“ a externí mechaniku si koupí jen ten, kdo o ni bude mít zájem. Výrobce by pochopitelně mohl uvést i sadu konzole včetně příslušenství. Jestli samotná konzole projde nějakou výraznou designovou proměnou, nevíme. Po třech letech na trhu bychom si ale dokázali představit uvedení PS5 Slim.

Bližší detaily nicméně neznáme. Případná dostupnost externí mechaniky by však mohla být zajímavá i pro majitele současné digitální varianty PS5. Technicky by neměl být problém pomocí USB připojit mechaniku k současnému hardwaru.

