Příští rok se dočkáme další části příběhovky The Dark Pictures Anthology

Další díl hororové série The Dark Pictures Anthology odhaluje své jméno a vývojáři z Supermassive Games prozrazují první informace. Hra ponese název House of Ashes a dočkáme se jí příští rok. Vypadá to, že tentokrát se vydáme do trošku jiného zasazení, než v případě předcházejících částí série a vžijeme se do role vojenské jednotky. I přes svůj výcvik se však z našich hrdinů dost pravděpodobně stane lovná zvěř. Níže se můžete podívat na první trailer.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes vyjde v příštím roce. Očekává se, že si zahrajeme na PC, Xboxech i Playstationech současné i nové generace. Oficiálně se nám však platformy ještě nepotvrdily.