Probírá se série Crysis k životu? Spekulace rozvířil první tweet po třech letech

Vypadá to, že nás přece jenom čeká nová akce z univerza oblíbené akční střílečky Crysis. Twitterový účet po více než třech letech neaktivity přidal nový tweet s jednoduchým textem "přijímám data". Co přesně to znamená, to opravdu nevíme, ale už dříve se množily spekulace o příchodu nové, nebo remasterované hry Crysis. Oficiální stránka Crysis totiž před pár týdny začala zobrazovat Nomáda v letadle, což naznačovalo, že by se mohl v novém kabátku vrátit první díl série. Šlo ale údajně pouze o aprílový žertík, což měl potvrzovat i zdrojový kód stránky.

Nejde ale o jediné vyobrazení Crysis z poslední doby. Kromě tohoto žertíku se hra objevila také v nové ukázce schopností CryEnginu, která má ukazovat "hry dekády". Fanoušci původního Crysis ale už asi zbystřili, protože hra vyšla v roce 2007 a rozhodně tedy nespadá do této dekády. Mnozí navíc poukazovali, že tato krátká ukázka má i několik grafických vychytávek (například co se týče osvětlení scény), které v původní verzi hry pro PC k nalezení nebyly. Dočkáme se konečně oficiálního oznámení, nebo si Crytek jenom opět hraje s našimi city?