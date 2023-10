Proč se nový PlayStation 5 neoznačuje jako Slim? Protože Sony nikdy žádný Slim nemělo

Sony tento týden oznámilo přepracovaný PlayStation 5 s novým designem, odnímatelnou mechanikou, větším SSD a dalšími drobnými změnami. V článku jej označujeme jako PS5 Slim, v komentáři ale zazněla kritika, že bychom jej tak pojmenovávat neměli, protože samotný výrobce o něm jako o Slimu nemluví.

A má pravdu. V oznamujícím příspěvku na blogu nikde žádné slovo Slim nenajdete. Pro Sony je to nový menší PlayStation 5, který po vyprodání zásob starších variant bude tou jedinou aktuální pětkou. Jen v názvu traileru na YouTubu stojí návodné PlayStation 5 – Same Immersive Power. New Slimmer Size.

Skutečnost je ale mnohem zajímavější. Měli jsme tady Slimy v minulosti, jenže i u nich šlo o novinářskou zkratku či neoficiální název, který se chytil u hráčů. Sony totiž nikdy v historii zmenšenou konzoli neuvedlo jako PlayStation X Slim.

Nové revize s drobnými i velkými designovými změnami přitom přišly ve všech stolních i kapesních konzolích. Jen třikrát v historii ale upravená konzole přinesla i nový název.

PS one . Zmenšená verze prvního PlayStationu. Přišla v roce 2000, šest let po vydání první konzole, v době, kdy už byl na trhu PlayStation 2. Byl to velký hit, kterého se prodalo dalších 28 milionů. Jako volitelné příslušenství měl 5" displej, takže s ním šlo hrát i na cestách.

. Zmenšená verze prvního PlayStationu. Přišla v roce 2000, šest let po vydání první konzole, v době, kdy už byl na trhu PlayStation 2. Byl to velký hit, kterého se prodalo dalších 28 milionů. Jako volitelné příslušenství měl 5" displej, takže s ním šlo hrát i na cestách. PSP Go . Upravený PlayStation Portable s menším displejem, výsuvnými ovládacími tlačítky a bez podpory cartridgí UMD.

. Upravený PlayStation Portable s menším displejem, výsuvnými ovládacími tlačítky a bez podpory cartridgí UMD. PS4 Pro. Výkonnější verze PlayStationu 4 s podporou virtuální reality a hraní ve 4K.

Pomineme teď „konzole“ mimo hlavní řady jako PSX (v Japonsku prodávaná varianta PS2 s vypalovačkou DVD), PlayStation TV (streamovací krabička s nativní podporou her z Vity) nebo PlayStation Classic (retro konzole s emulátorem několika her z PS1).

Ostatní zmenšené edice byly Slimy vždy jen v uvozovkách. Sony ani nemá v USA nebo EU zaregistrovanou ochrannou známku jakkoliv související se Slimem.

PlayStation 2 Slim

První neoficiální Slim či Slimline se objevil v roce 2004 s revizí PlayStationu 2. Sony jej uvedlo zprávou PlayStation 2 Gets Stunning New Look. V ní píše, že se tělo zmenšilo o 75 %.

„While inheriting the basic functions and design philosophy of the current PlayStation 2 (SCPH-50000), the internal design architecture of the new model has been completely overhauled, resulting in a slimmer and more lightweight form. Internal volume has been reduced by 75 percent, overall weight has been halved, and thickness trimmed down to 2.8 cm (thickness of current model is 7.8 cm). Its size is almost as small as a hardcover book, making it easier to carry around and enjoy games and DVD videos anytime, anywhere.“



PS2 a PS2 „Slim“

PlayStation 3 Slim

Pé es trojka se těch neoficiálních Slimů dočkala hned dvou. Nejprve v roce 2009. Sony psalo New Slimmer and Lighter PlayStation 3. „The internal design architecture of the new PS3 system, from the main semiconductors and power supply unit to the cooling mechanism, has been completely redesigned, achieving a much slimmer and lighter body. Compared to the very first PS3 model with 60GB HDD, the internal volume as well as its thickness and weight are trimmed down to approximately two-thirds. “

Ještě menší model neoficiálně překřtěný na PS3 Super Slim pak dorazil v roce 2012. Smaller, Lighter PS3 Model Unveiled. Ve zprávě pak stojí: „The new PS3 will be available in two different models, with 250GB and 500GB HDDs which will allow you to store even more of your digital life. It also features a smaller, streamlined design that will look great as part of any entertainment system. The new model is approximately 25% smaller and 20% lighter than the current PS3.“



PS3, PS3 „Slim“ a PS3 „Super SLim“

PlayStation 4 Slim

Tohle ještě mají všichni v živé paměti. V září 2016 firma uvádí PlayStation 4 Pro a zároveň s ním také menší PlayStation 4. Introducing the Slimmer, Lighter PS4. „Our engineering and design teams collaborated to consolidate PS4’s high-performance technology into a smaller, more energy efficient form factor. When comparing the new PS4 model to the current model, we’ve reduced volume by 30 percent, weight by 16 percent, and power consumption by 28 percent. Despite the sleek design, the new model packs all of the same powerful components that have made PS4 the best place to play.“

U této generace Sony ale zřejmě poprvé název PS4 Slim připouštělo, protože lze najít na některých místech na oficiálním webu, mj. v české nápovědě, jak ten který model rozeznat.



PS4 a PS4 „Slim“

PlayStation Portable Slim

Druhá a třetí revize PSP označené jako PSP-2000 a PSP-3000 měla v některých regionech, minimálně v „evropském“ PAL, na krabici napsáno Slim & Lite PSP. Nešlo ale o oficiální PSP Slim. Handheld se na první pohled nezměnil, byl ale výrazně tenčí a lehčí, jenže měl i menší akumulátor.

PSP Becomes Slimmer and Lighter, píše se v oznámení. „While succeeding the basic functions and design philosophy of the current PSP including a 4.3 inch wide high resolution LCD screen, overwhelmingly large for a handheld device, new PSP is 33 percent lighter and 19 percent slimmer than the original version, making the all-in-one handheld entertainment system even easier to carry around at approx.189g in weight (weight of current model is approx. 280g) and approx. 18.6mm in thickness (thickness of current model is approx. 23.0 mm).“



PSP, PSP „Slim“ a PSP Go

PlayStation Vita Slim

O Vitě se moc nemluví, protože to pro Sony byl s 15 miliony prodanými kusy nejméně úspěšný PlayStation. Ale i on se dva roky po vydání první verze dočkal Slimu, který se tak ale opět nejmenoval. Slimmer, Lighter PlayStationVita Launching psalo Sony v roce 2014.

„The new PS Vita model comes with a redesigned architecture that is approximately 20 percent slimmer and 15 percent lighter than the original version, with new rounded edges that makes the system even more comfortable to hold. Incorporating a 1GB internal memory card, the new model makes it possible to enjoy games without purchasing a separate PS Vita memory card.“



PS Vita a PS Vita „Slim“