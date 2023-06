Proč se těšíme na Avatar: Frontiers of Pandora. A proč byste měli taky

Premiéru druhého filmu sice Ubisoft nestihl, ale do konce letošního roku se herního Avatara přeci jen dočkáme.

Ve Frontiers of Pandora uvidíme zbrusu nový příběh v akční adventuře z pohledu první osoby, který bude koexistovat s dějovou linkou z filmů. V hlavní roli je jedna z Na'vi, kterou lidé s několika dalšími unesli, když byli ještě malí. Měli v plánu je vytrénovat a použít v boji jako své spojence. RDA ale z nenadání Pandoru opustilo a svých modrých svěřenců se rozhodli zbavit. Hlavní hrdinka je naštěstí zachráněna díky učitelce, která ji uloží do kryospánku. Probouzíme se 15 let poté a to je chvíle, kdy se RDA pokouší o opakované dobytí Pandory. Celé toto dobrodružství si užijeme i s oficiálními českými titulky.

Otevřený svět Pandory

Při zmínce o Avatarovi se většině fanoušků vybaví hlavně létající pohoří Aleluja. Svět Frontiers of Pandora bude ale mnohem širší. Po horami samozřejmě nechybí ani deštný prales Kinglor. Stačí ale zamířit na sever a ocitnete se na Horních pláních, kde hutnou vegetaci vystřídají travnaté louky, po kterých se prohánějí zase jiná stvoření, než jaké jste potkávali v lesích.

Mezi stromy ale zavítáme ještě jednou. Oblačný les je už od pohledu temnější než Kinglor. Způsobuje to nejen hustota stromů a křoví, také se tady neustále udržuje mlha. Zdejší zákoutí jsou domovem jednoho z kmenů Na'vi. Ubisoft nám zatím představil jen tuto trojici, ale určitě navštívíme vícero částí Pandory. Když nic jiného, tak dojde alespoň na základny RDA.

Nové kmeny Na'vi

I přes to, že je hlavní hrdinka Na'vi, ji každý zdejší kmen bere jakou outsidera. Musí si získat své místo ve společnosti, což začne u kmene Aranahe, který se skládá z mírumilovných tkalců. Zároveň vynikají i v umění lovu. Nejen rostliny, ale i kůže zvířat poslouží při vylepšování vaší výbavy. Samopal na lov přece jen není úplně optimální, a tak se budeme muset naučit s lukem.

Horní pláně jsou domovem nomádského klanu Zeswa. Ti žijí v symbióze se stvořeními zekru. Bude to chtít trochu snahy, abyste si je získali. Odměna ale stojí za to. Mohou vás naučit, jak se krotí direhorsové, na kterých pak můžete rychle brázdit louky.

Již zmíněný klan z Oblačného lesa se jmenuje Kama'tire. Jsou to léčitelé, ale z nějakého důvodu se skrývají před okolním světem. Doprovází je jakési temné tajemství, které odhalíme až při samotném hraní. Ubisoft celkově detaily o zápletce či vedlejších příbězích neprozradil.

Zvířecí společníci

Kromě toho, že vás Aranahe naučí lovit, vám také ukážou, jak si osedlat létavce ikrana. Ten bude ve Frontiers of Pandora fungovat vesměs jako váš společník. Můžete si ho pojmenovat, krmit ho a upravovat jeho vzhled. Tady si Ubisoft určitě neodpustí nějaké kosmetické doplňky za příplatek, což je jasně zřetelné už z předobjednávek, kde najdete trojici různých edicí.

O direhorsech už byla řeč. Jsou to zkrátka koně zdejšího světa a nevypadá to, že by naše Na'vi měla mít k nim vybudovaný takový vztah jako k ikranovi. Možná na to ale jen v ukázce nezbyl prostor.

Rozmanitý přístup k akci a kooperace

Během objevování krás přírody Pandory občas narazíte na základny lidských jednotek RDA. Nyní už máte jasno v tom, na čí straně stojíte, takže je načase každou z nich zničit. Když některou vyřadíte z provozu, příroda si své území vezme zpět a vy tak můžete v okolí najít vzácnější a kvalitnější zdroje. Je na vás, jak k čištění základen přistoupíte. Postupně se vám možnosti při řešení různých situací ještě rozšíří nejen skrz vylepšování vybavení, ale také díky odemykání nových schopností.

Avatar nám v tomhle připomíná sérii Far Cry. S lukem v rukách se můžete pokusit o tichou čistku. Nic vám ale nebrání v tom, abyste vzali do rukou samopal nebo brokovnici. Výcvik na to máte. Boje budou probíhat i ve vzduchu, kde proti nepřátelským letadlům a vrtulníkům stojíte na hřbetu ikrana.

Zatím nevíme, jak dlouho nám dobrodružství v herním Avatarovi zabere, ale jelikož se jedná o ubisoftí otevřený svět, tak se dá počítat minimálně s pár desítkami hodin. Nesmíme zapomínat také na to, že celou hru bude možné projít online v kooperaci pro dva hráče.

Vydáním 7. prosince na PC, PS5 a XSX to pro studio Massive Entertainment nekončí. V Gold a Ultimate edici hry najdete season pass, což znamená, že do hry bude přibývat další obsah po vydání. Má zahrnovat dvojici DLC, bonusovou misi a dva balíčky skinů. U té utlimátní dostanete ještě jeden extra balík navíc. Bonus je připravený i pro ty z vás, kteří si hru předobjednají. A není to nic jiného, než další balík se skiny. Pokud se vám za hru ale nechce dávat 70€, respektive 110€ za Gold a 130€ za Ultimate edici, stačí vám předplatné Ubisoft+, kde Avatar: Frontiers of Pandora bude v utlimátní edici dostupný v den vydání.